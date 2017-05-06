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На праздники Москву покроют сугробы

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Радоваться теплой погоде жителям центральной России осталось недолго, предупредили сотрудники Гидрометцентра России. Уже 7 мая погода начнет стремительно меняться, а 8-го и 9-го числа стоит ждать обильного снегопада.
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После длительного периода ожидания, когда казалось, что заморозки навсегда останутся в Москве, весна наконец пришла в столицу. Впрочем, как оказалось, потепление может и не задержаться. Синоптики Гидрометцентра России предупредили, что уже 7 мая погода начнет меняться, а 8-го и 9-го числа стоит ждать дождей и мокрого снега.

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Причем на этот раз неблагоприятный погодные условия коснутся не только столицы – вместе с жителями Москвы и Подмосковья страдать от очередных заморозков будут жители Тверской, Смоленской, Владимирской, Ивановской и Ярославской областей. Циклон, по оценкам специалистов, будет перемещаться через Центральный федеральный округ с запада на восток.

По оценкам Гидрометцентра в столичном регионе пройдет мокрый снег и установится временный снежный покров толщиной 10-20 сантиметров, передает ТАСС. "Если температура в ночь на 9 мая будет ниже нуля, он не сойдет к утру", – цитирует "Интерфакс" метеоролога.

Также ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Автомобилистам следует учитывать риск возникновения гололедицы. Особенно это предупреждение актуально для северной части Центральной России, где ночью 8 и 9 мая ожидается похолодание ниже ноля градусов.

Также в оказавшихся под прицелом непогоды областях ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигать 15-20 метров в секунду. Впрочем, в сам праздничный день погода начнет постепенно улучшаться. Вероятность осадков, однако, сохранится, а воздух ряд ли прогреется выше 5-6 градусов тепла.

Автор: Геннадий Куприянов6 мая 2017, 13:57
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