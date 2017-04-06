Названа причина убийства Бориса Немцова

Один из фигурантов дела об убийстве Бориса Немцова – Шадид Губашев – в своих признательных показаниях назвал причину расправы над оппозиционером. По словам подсудимого, политик оскорбил мусульман и пророка Мухаммеда.

Об этом Губашев заявил на заседании Московского окружного военного суда. По словам подсудимого, он не принимал участия в убийстве Немцова и узнал о нем от брата, передает РИА Новости.

"Они рассказали, что убили человека – Немцова. Я был в шоке и спросил: зачем. Они сказали, что он оскорблял пророка Мухаммеда и мусульман. Сказали, что стрелял Дадаев, мой брат Анзор был водителем, а Бесик (Беслан Шаванов, погибший при задержании. – Прим. ред.) следил за Немцовым", – говорится в показаниях.

Слова Губашева зачитала в суде прокурор Мария Семененко. Сам подсудимый позже отказался от них, заявив о своей невиновности. "Это не мои слова. Как мне сказали, то я и делал, я подписал, но это не мои слова", – заявил Губашев.

Напомним, Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету, МВД и ФСБ создать единую следственную группу по расследованию убийства политика. Эту группу возглавил Игорь Краснов, ранее расследовавший покушение на Анатолия Чубайса и раскрывший убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой.

На скамье подсудимых по делу об убийстве Немцова находятся пять человек: предполагаемый убийца Заур Дадаев, Хамзат Бахаев, который, по версии следствия, снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после преступления, Темирлан Эскерханов, по версии следствия, следивший за передвижениями Немцова, а также братья Анзор и Шадид Губашевы, которые, предположительно, забрали с места преступления Заура Дадаева.

