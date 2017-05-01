В Москву возвращаются заморозки

Теплая весенняя погода задержится в столице всего на сутки. Начало короткой рабочей недели принесет с собой резкое похолодание.

Не успели жители столицы нарадоваться по-настоящему летней погодой, как синоптики приготовили им новый сюрприз. Специалисты считают, что в ближайшее время в Москве вновь произойдет резкое похолодание.

Тепло в городе задержится еще на сутки, до вторника, 2 мая. "На место теплой воздушной массы подойдут прохладные воздушные массы с северо-запада. Завтра ожидается +17…+19 градусов, в ближайшую ночь 11-13 градусов тепла, но уже в ночь на среду будет +5…+7 градусов в Москве, а по области от +2 до +7 градусов", – сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

Специалисты Гидрометцентра делают и вовсе неутешительные прогнозы. По данным организации, в ночь на 5 мая в Москву вернутся заморозки: температура опустится до -2 градусов, передает ТАСС.

В конце недели температура будет колебаться в пределах +13...+15 градусов. В Московской области будет несколько теплее – до +17 градусов. В ночные часы столбик термометра может опускаться до практически нулевой отметки.

По предварительным данным, на майские праздники 7, 8 и 9 мая в Москве и области будет только холоднее. Согласно последним данным, днем 7 и 8 мая температура не будет подниматься выше 7-8 градусов тепла, также ожидаются осадки.