В Москву возвращаются заморозки
Не успели жители столицы нарадоваться по-настоящему летней погодой, как синоптики приготовили им новый сюрприз. Специалисты считают, что в ближайшее время в Москве вновь произойдет резкое похолодание.
Тепло в городе задержится еще на сутки, до вторника, 2 мая. "На место теплой воздушной массы подойдут прохладные воздушные массы с северо-запада. Завтра ожидается +17…+19 градусов, в ближайшую ночь 11-13 градусов тепла, но уже в ночь на среду будет +5…+7 градусов в Москве, а по области от +2 до +7 градусов", – сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".
Специалисты Гидрометцентра делают и вовсе неутешительные прогнозы. По данным организации, в ночь на 5 мая в Москву вернутся заморозки: температура опустится до -2 градусов, передает ТАСС.
Непредсказуемая апрельская погода! #Москва pic.twitter.com/iw3QBWixQc— Борис Трофимов (@BorisTrofimov1) 22 апреля 2017 г.
В конце недели температура будет колебаться в пределах +13...+15 градусов. В Московской области будет несколько теплее – до +17 градусов. В ночные часы столбик термометра может опускаться до практически нулевой отметки.
По предварительным данным, на майские праздники 7, 8 и 9 мая в Москве и области будет только холоднее. Согласно последним данным, днем 7 и 8 мая температура не будет подниматься выше 7-8 градусов тепла, также ожидаются осадки.
Вся изменчивость апрельской погоды в 1 снимке!#москва #апрель #погода #Ви #winnie #wie #winnifred #winnifred_anna pic.twitter.com/svo1qaFPU9— Winnie (@Winnifred_W) 30 апреля 2017 г.
Певица всерьез опасается за здоровье своих родных
На празднование 50-летия российский поп-король потратил более 40 миллионов рублей
Звезда дала откровенное интервью
Актриса активно занимается воспитанием отпрысков