Москву зальют тропические дожди

Сильные дожди начнутся в столице уже вечером 26 апреля. По словам синоптиков, такая погода в московском регионе продержится до конца недели.

Метеорологи сообщили: причиной тому – атмосферный фронт, который пройдет через столичный регион. Он поделит Московскую область на две части.

"На севере будет холодно, температура – порядка +10 градусов в дневные часы, а вот на юге днем может быть даже до 18-19 градусов тепла", – цитирует специалиста погодного центра "Фобос" РИА Новости. И на этом фоне на столицу обрушатся практически тропические дожди.

Из-за колебаний фронта в какие-то дни недели в регионе будет заметно теплее, в другие температура будет понижаться. В ближайшие сутки может выпасть половина месячной нормы осадков.

По словам ведущего специалиста центра Евгения Тишковца, в Москве будет "практически потоп". "Это два-три ведра воды на квадратный метр", – цитирует его Life.ru. Эксперт отметил, что для конца апреля такие мощные, продолжительные и интенсивные дожди не характерны. При этом он заверил, что к выходным дожди прекратятся и установится теплая, по-настоящему весенняя погода.

Ранее синоптики заявили, что 26 апреля в столичном регионе будет облачная, ветреная погода, возможны незначительные осадки в виде дождя. Температура останется в пределах климатической нормы. Как писали Dni.Ru, в ночь на 27 апреля воздух остынет до +6...+8.