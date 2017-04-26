Москву зальют тропические дожди

Умер актер из "Интернов" График отключения горячей воды Выборы президента Франции Звездный Instagram Дом-2

Самое читаемое

Басистая Боярская отбила желание смотреть "Каренину"
Алла Пугачева снова станет бабушкой
Больную Варум откачивали 40 минут
Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
В Москве схватили заблокировавшего детскую скорую автохама
партнеры
Среда 26 апреля
Лента новостей
16:25
Спасенный от смерти тюлененок пришел в восторг от воды (видео)
16:24
Бросивший жену Носик получил по шее от любовницы
16:13
Японский дизайнер продает платья с русскими надписями за $500
16:09
Плюсы и минусы советского образования
16:07
Мизулина связала любовь к порно с бесплодием
15:41
Где искать останки инопланетян
15:37
Плетнев развелся после скандала с Джигарханяном
15:29
Денис Матросов отменил свадьбу из-за несчастья
15:18
В Москве мертвец полгода просидел в машине
15:03
В магазине Сыктывкара нашли "крыску Лариску" (фото)
14:49
В Крыму нашли полный сокровищ корабль
14:42
Эрдоган совершил роковую ошибку при общении с Путиным
14:37
Тракторист незаконно лечил жителей Узбекистана
14:34
В деле с изнасилованием Полански всплыли новые факты
14:27
Жителям Тюмени изуродовали машины за несуществующие долги
14:17
Киркоров в перьях и стразах показал свое истинное "Я"
14:13
Народ молится за больную раком звезду "Дома-2"
14:08
Названы причины крушения МиГ-31 в Сибири
13:54
Лукашенко расписался в вечной дружбе с Порошенко
13:32
Киркоров вбухал в новое шоу 369 миллионов
13:31
После разрыва с мужем-миллионером модель возвращается в Россию
13:25
Покалеченный в Болгарии Николас Кейдж летит на операцию в США
13:24
Ко Дню Победы выпущен смартфон со Сталиным
12:56
Почему певица МакSим скрывает лицо дочери
12:49
В Сибири разбился МиГ-31
12:43
На западе Москвы неизвестный ранил мужчину
12:38
Сестра Федора Бондарчука рассказала о конфликте в семье
12:36
Битва ондатры с трактором за лужу попала на видео
12:29
Плющенко похвастался дорогим авто
12:17
Под Смоленском "фокусник" случайно сжег жену
12:10
Мать Фриске пытается растопить сердце Шепелева
12:04
Раскрыт секрет картины "Крик" Эдварда Мунка
12:03
Актрисе Александровой выстрелили в глаз
11:49
Соседи бегут от Порошенко
11:43
Заблокировавший детскую скорую автохам остался безнаказанным
11:33
В Киеве в детском саду прогремел взрыв
11:27
Найден простой способ заработать инфаркт
11:27
В Москве объявлено штормовое предупреждение
11:15
В Химках эвакуировали посетителей "Меги" (видео)
11:06
Рекордное счастье россиян объяснили затяжными проблемами
10:59
Охрана не отходит от палаты больного Тимати
10:53
Бузову в коротком топике назвали мерзостью
10:52
Рэпер Дрейк и Дэвид Боуи стали самыми популярными музыкантами
10:48
Главный палач Украины опозорился из-за обогревателя
10:45
Каких сюрпризов ждать России от Китая
10:38
Алкогольные посиделки в тайге закончились кровавой разборкой
10:37
ФСБ сорвала планы террористов "ИГ" на Сахалине
10:25
Курс доллара показал рост
10:19
Налетчики в чулках ограбили ювелирный магазин в Петербурге
10:13
Звезда "Кухни" расплакалась из-за серьезной болезни
10:09
Названа дата премьеры девятого эпизода "Звездных войн"
09:59
Японский министр лишился работы из-за оскорбления
09:52
Эсминец США увернулся от иранского катера
09:52
Максакова кипит после потери наследства
09:21
Американец прославился на весь мир из-за измены подруги
09:18
Россиянам запретили пить вино из Черногории
09:14
В ДТП с четырьмя грузовиками под Москвой погиб человек
09:11
Турнир Dominator Extreme Fight 1 пройдет в Лобне
09:02
Домогаров еле сводит концы с концами
08:44
Судья села на шпагат на работе (видео)
08:43
Москвичам пообещали сырой и ветреный день
08:41
Самойлова и Кадыров спели в Храме Христа Спасителя
08:39
Все насильники из детдома в Петербурге арестованы
08:29
Европу охватила эпидемия кори
08:19
Таможня открыла охоту на дешевые детские автокресла
08:00
При пожаре на севере Москвы погиб человек
22:08
Максакова о семейной драме Вороненкова
21:55
На МКАД таксист сбил мужчину
21:34
Европейские цены растут в шесть раз быстрее российских
21:29
Вратарь забил гол через все поле (видео)
21:18
В Москве объявлен план "Перехват"
20:57
Теракт в метро Петербурга устроил глава "Аль-Каиды"
20:53
Лолита эмоционально отреагировала на диагноз дочери
20:51
На МКАД образовалась огромная пробка
20:39
Скончалась художник Александра Сайкина‍
20:30
Названа лучшая банкнота 2016 года
20:11
Филипп Киркоров скоро женится
20:05
В Петербурге в час пик закрыли станцию метро
20:04
Жена озвучила неожиданную причину гибели актера из "Интернов"
19:56
Когда прекратятся массовые отключения горячей воды
19:54
Галина Волчек и Минтимер Шаймиев удостоены звания Героя труда
19:44
Коммунальщики "ГУЖФ" очистили города после зимы
19:31
На зеленой ветке московского метро случилось ЧП
19:22
Путину подарили соленые огурцы
19:09
Пластиковые джинсы вызвали скандал в Сети
19:07
Умерла писательница Елена Ржевская
19:00
Снимки абсолютно голой Виктории Бони появились в Сети
18:51
Избивший жену Нарцисс перевел стрелки на Бузову
18:35
Исламисты взяли ответственность за теракт в метро Петербурга
18:25
Первая жена хотела засудить Вороненкова перед смертью
18:24
В Сети появился онлайн-путеводитель по Подмосковью
18:09
Самолет из Москвы экстренно сел в Ростове-на-Дону
17:56
У родившей звезды "Дома-2" обнаружили рак
17:51
Непонятливый Трамп заставил Меркель объясняться 11 раз
17:50
Как выучить иностранный язык на каникулах
17:49
Роналду после скандала поймали с самой красивой женщиной мира
17:43
Правила красивого отпуска
17:42
В Кремле похвалили проект реновации пятиэтажек
17:28
Мария Захарова выступает в ООН. Online
17:24
Невеста Гогунского удивила нарядом на свадьбе (фото)
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Филипп Киркоров скоро женится
Ваенга грубо ответила публично унизившей ее Смеховой
Максакова кипит после потери наследства
Составлен график отключения горячей воды в Москве
Убитый муж оставил Максакову без наследства
Волочкова укрыла в своем доме Лолиту с ребенком
Общество

Москву зальют тропические дожди

Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
Сильные дожди начнутся в столице уже вечером 26 апреля. По словам синоптиков, такая погода в московском регионе продержится до конца недели.
прочитано 901 раз

Метеорологи сообщили: причиной тому – атмосферный фронт, который пройдет через столичный регион. Он поделит Московскую область на две части.

ПО ТЕМЕ

Москвичам пообещали сырой и ветреный день

В Москву идет долгожданное тепло

Москвичам пообещали потепление до 20 градусов

"На севере будет холодно, температура – порядка +10 градусов в дневные часы, а вот на юге днем может быть даже до 18-19 градусов тепла", – цитирует специалиста погодного центра "Фобос" РИА Новости. И на этом фоне на столицу обрушатся практически тропические дожди.

Из-за колебаний фронта в какие-то дни недели в регионе будет заметно теплее, в другие температура будет понижаться. В ближайшие сутки может выпасть половина месячной нормы осадков.

По словам ведущего специалиста центра Евгения Тишковца, в Москве будет "практически потоп". "Это два-три ведра воды на квадратный метр", – цитирует его Life.ru. Эксперт отметил, что для конца апреля такие мощные, продолжительные и интенсивные дожди не характерны. При этом он заверил, что к выходным дожди прекратятся и установится теплая, по-настоящему весенняя погода.

Ранее синоптики заявили, что 26 апреля в столичном регионе будет облачная, ветреная погода, возможны незначительные осадки в виде дождя. Температура останется в пределах климатической нормы. Как писали Dni.Ru, в ночь на 27 апреля воздух остынет до +6...+8. 

Автор: Людмила Фоканова26 апреля 2017, 14:06

комментарии

Политика

Эрдоган совершил роковую ошибку при общении с Путиным
Лукашенко расписался в вечной дружбе с Порошенко
Японский министр лишился работы из-за оскорбления
Непонятливый Трамп заставил Меркель объясняться 11 раз

Шоу-бизнес

Бузова ответила на жестокие насмешки Урганта
Бросивший жену Носик получил по шее от любовницы
Юлия Самойлова: Мы просто забежали в загс и расписались
Плетнев развелся после скандала с Джигарханяном

Проишествия

Тракторист незаконно лечил жителей Узбекистана
Пожарный нокаутом спас девушку от смерти
Полицейского уволили за сломанный ноготь зайца (видео)
В США любовник казнил россиянку в лесу

Lifestyle

В деле с изнасилованием Полански всплыли новые факты
Киркоров в перьях и стразах показал свое истинное "Я"
Покалеченный в Болгарии Николас Кейдж летит на операцию в США
Раскрыт секрет картины "Крик" Эдварда Мунка
Шоу-бизнес

Домогаров еле сводит концы с концами

Мужчина живет на учительскую зарплату матери
Шоу-бизнес

Звезда "Кухни" расплакалась из-за серьезной болезни

Врачу она сказала, что страдает от болей в животе
Здоровье

Мизулина связала любовь к порно с бесплодием

Сенатор рассказала о вреде фильмов для взрослых
Шоу-бизнес

Бросивший жену Носик получил по шее от любовницы

Актер впервые рассказал о странных отношениях с певицей Настей Крайновой

Гороскоп

Филипп Киркоров скоро женится
Астрологический прогноз с 24 по 30 апреля
Табаков покинет семью ради жизни за границей
Новая любовь Андрея Соколова

Фоторепортажи

Киркоров вбухал в новое шоу 369 миллионов
Самойлова и Кадыров спели в Храме Христа Спасителя
Чурикова предстала перед иностранным продюсером во всей красе
Самые милые домашние животные

Спорт

Судья села на шпагат на работе (видео)
Роналду после скандала поймали с самой красивой женщиной мира
Как фигуристка Медведева обманывает зрителей
Беременная Уильямс стала первой ракеткой мира

Регионы

В Крыму нашли полный сокровищ корабль
Названы причины крушения МиГ-31 в Сибири
Битва ондатры с трактором за лужу попала на видео
Под Смоленском "фокусник" случайно сжег жену
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru