Когда в Москве потеплеет

Тепло вернется в столицу уже на следующей неделе. Однако до этого москвичам придется пережить заморозки и очередной снегопад.

"Циклон, который переместится с акватории Гренландского моря на северо-запад Европы, в выходные будет оказывать влияние и на погоду столичного региона, обеспечив ее ветреный и влажный вариант. Температура постепенно начнет повышаться, ее отставание от нормы будет сокращаться, наиболее заметно это проявится на следующей неделе", – рассказали в Гидрометцентре России.

Так, в пятницу, 21 апреля, ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду. Ночью в мегаполисе возможны заморозки до минус 3 градусов, в Подмосковье – до минус 6. Днем в столице воздух прогреется до плюс 5-7 градусов, по области столбики термометров покажут 3-8 градуса тепла.

В субботу, 22 апреля, ночью без осадков, в Москве – небольшой плюс, а в Подмосковье до минус 2 градусов. Днем выпадет мокрый снег, местами переходящий в дождь, и еще немного потеплеет – до 6-8 градусов в Москве и 4-9 градусов по области.

В воскресенье небольшие осадки в виде снега сохранятся, юго-западный ветер усилится до 12 метров в секунду, местами с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура днем будет на градус прохладнее, чем в субботу – плюс 5-7 в Москве и 4-9 в Подмосковье.

К нам тепло когда-нибудь придет, не?? — �� э в и с �� (@wordsthatsound) 4 апреля 2017 г.

С началом новой недели в регион придут дожди, а вслед за ними потепление. Ночами еще сохранится небольшой мороз – до минус 4 градусов, днем в понедельник, 24 апреля, воздух прогреется до 6-11 градусов. Во вторник станет еще теплее – до плюс 13 градусов, передает РИА Новости.