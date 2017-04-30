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Составлено оптимальное расписание занятий сексом

Фото: GLOBAL LOOK press/Bill Ling
Специалисты выяснили, что люди, которые занимаются сексом каждые два-три дня, испытывают наибольшее удовлетворение. Впрочем, врачи советуют доверять не выверенным графикам, а собственным ощущениям.
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Чтобы составить оптимальное расписание занятий сексом, американским ученым потребовалось провести масштабный эксперимент, участие в котором приняли свыше 200 супружеских пар. Выяснилось, что удовольствие от близости может длиться примерно 48 часов, поэтому возобновлять плотские утехи раньше двухсуточного перерыва нет смысла.

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Более того, если слишком "частить", то возрастает риск негативного влияния секса на остальные сферы жизни. Два-три дня перерыва нужны для восстановления эмоциональных и физических сил. Российские специалисты в области интимной жизни со своими американскими коллегами в целом согласны. Впрочем, они ратуют за индивидуальный подход.

"Состав спермы у людей среднего возраста нормализуется через три дня. Но если речь идет о людях 21-23 лет, то это происходит раньше. Например, у грузин, негроидов, армян это происходит чуть быстрее, у северян – чуть медленнее. Люди не автомашины, они разные", – цитирует НСН врача-сексолога, кандидата медицинских наук, профессора Александра Полеева.

"Ощущения удовлетворения от секса не зависят от качества спермы. Оно зависит от качества полового акта, у каждого человека есть своя длительность, от качества оргазма. Это зависит от многих факторов, а не только от промежутка между актами", – уверен он.

Заниматься любовью "по расписанию" не стоит. Впрочем, американские исследователи считают, что близость "раз в три дня" повышает шанс зачатия ребенка, а также благоприятно сказывается на крепости отношений между мужчиной и женщиной.

Автор: Геннадий Куприянов30 апреля 2017, 14:36

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