Составлено оптимальное расписание занятий сексом

Специалисты выяснили, что люди, которые занимаются сексом каждые два-три дня, испытывают наибольшее удовлетворение. Впрочем, врачи советуют доверять не выверенным графикам, а собственным ощущениям.

Чтобы составить оптимальное расписание занятий сексом, американским ученым потребовалось провести масштабный эксперимент, участие в котором приняли свыше 200 супружеских пар. Выяснилось, что удовольствие от близости может длиться примерно 48 часов, поэтому возобновлять плотские утехи раньше двухсуточного перерыва нет смысла.

Более того, если слишком "частить", то возрастает риск негативного влияния секса на остальные сферы жизни. Два-три дня перерыва нужны для восстановления эмоциональных и физических сил. Российские специалисты в области интимной жизни со своими американскими коллегами в целом согласны. Впрочем, они ратуют за индивидуальный подход.

"Состав спермы у людей среднего возраста нормализуется через три дня. Но если речь идет о людях 21-23 лет, то это происходит раньше. Например, у грузин, негроидов, армян это происходит чуть быстрее, у северян – чуть медленнее. Люди не автомашины, они разные", – цитирует НСН врача-сексолога, кандидата медицинских наук, профессора Александра Полеева.

"Ощущения удовлетворения от секса не зависят от качества спермы. Оно зависит от качества полового акта, у каждого человека есть своя длительность, от качества оргазма. Это зависит от многих факторов, а не только от промежутка между актами", – уверен он.

Заниматься любовью "по расписанию" не стоит. Впрочем, американские исследователи считают, что близость "раз в три дня" повышает шанс зачатия ребенка, а также благоприятно сказывается на крепости отношений между мужчиной и женщиной.