Разработано приложение для группового секса с коллегами

Наконец-то фантазии об оргии в компании своего босса и его хорошенькой секретарши могут превратиться в реальность. Приложение для свингеров Feeld запустило новую программу по поиску секс-партнеров среди коллег.

Сервис для группового секса разработал бота @Feeld, который устанавливается на корпоративный мессенджер Slack. После этого рабочий чат начинает выполнять функции сайта знакомств, сообщает Independent.

Суть новой программы в том, что она позволяет найти любителей свинг-развлечений среди своих коллег. Для поиска секс-партнера достаточно отметить тех сослуживцев, с которыми вы мечтаете переспать.

Однако коллеги узнают о вашей симпатии только в том случае, если также установили эту программу и выделили в чате ваше имя. В этом случае сервис уведомит всех потенциальных партнеров о том, что они неравнодушны друг к другу.

Если же коллега не ответил вам взаимностью, то он никогда не узнает о том, что вы хотели заняться с ним сексом. Создатели программы считают, что с ее помощью можно улучшить отношения в коллективе и найти людей, разделяющих ваши сексуальные пристрастия.

"Работа есть работа, однако всегда стоит помнить главную причину, по которой вы находитесь там. Вы хотите делать удивительные вещи с удивительными людьми из вашей команды", – говорится в аннотации к приложению.

Программа для поиска партнеров для группового секса 3nder была запущена в 2014 году. Однако в мае 2016-го на компанию подал в суд знаменитый сервис знакомств Tinder, заявивший, что названия приложений слишком похожи. После этого авторы программы для свингеров переименовали ее в Feeld.

