Почему мужчины хотят секса вместо отношений

В народе принято считать мужчин озабоченными кобелями, жаждущими интимных утех. Считается, что нет ничего сложнее, чем затащить мужчину в ЗАГС, или хотя бы в более или менее длительные отношения. И действительно, с мужской стороны это не самый популярный запрос. Но почему?

А ты такой холодный, как айсберг в океане...

Причина холодности многих мужчин кроется в разнице воспитания девочек и мальчиков. Все детство его учили скрывать эмоции. Ударили – терпи, не плачь! А потом догони обидчика и дай сдачи! Боишься пауков? Не смей это показывать, ты что, девчонка? В некоторых семьях страх отца перед эмоциями сына доходит до мракобесия. "Хочешь учиться музыке? Я не позволю, чтобы мой сын вырос гомосексуалистом!". Маленький мальчик приучается скрывать все возможные эмоции, запрет налагается на все проявления чувств. К неудовольствию своей будущей подруги!

За все ответишь

Одна из самых страшных вещей для мужчины в отношениях – это ответственность. Традиционно она ложится на него более чем полностью. Мужчина отвечает за организацию досуга в период ухаживания, за материальное благополучие своей девушки, за удовлетворение ее желаний… Мужчина снимает квартиру для встреч, приносит красное вино, покупает резиновые изделия и смазочные материалы.

Некоторые из нас боятся заводить кота, потому, что это слишком большая ответственность. Кота надо ежедневно кормить, менять ему лоток, принимать решение по поводу кошачьих "бубенчиков". Но это ничто по сравнению с тем, какой геморрой мужчина получает, встречаясь с девушкой по традиционной схеме. Лучше завести сорок котов, чем одну девушку!

Ты отказала мне два раза



В нашей культуре мужчинам предлагается проявлять инициативу, а женщинам – небрежно оценивать подкат. Мужчина подходит знакомиться, несмотря на риск быть осмеянным. Мужчина приглашает в ресторан за свои кровные, рискуя услышать пренебрежительное "это еще что за заведение"? Мужчина после ресторана зовет даму посмотреть кино, и тоже рискует нарваться на раздраженное "я еще не готова".

Кстати, если заветное согласие все-таки получено, и тут мужчина в невыгодном положении. От него ожидают чудес, в то время как даме достаточно просто слегка раздвинуть ноги. Будь я мужчиной, я бы вообще не стала ни с кем знакомиться. Еще откажут! Оценят! И к черту пошлют! Причем, за мои же деньги!

Какой же вывод можно сделать из всего вышесказанного? Средний мужчина в области отношений немного боязлив, приморожен, и напуган грядущей ответственностью. Как снять этот страх полностью – науке до сих пор не известно. Зато становится очевидным, что быть доброжелательной, улыбаться и благодарить за каждый знак внимания – наиболее желательная стратегия.