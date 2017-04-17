Пять признаков "нездорового" секса
Одним из главных признаков нездоровых интимных отношений эксперты признали чувство вины за отказ удовлетворить потребности своего возлюбленного, передает РИА ФАН. По мнению ученых, необходимо научиться контролировать свои эмоции – следует достойно принимать отказ и в то же время не бояться своего партнера. Добавим, что один из партнеров может манипулировать чувствами другого. В противном случае затруднительно выстроить доверительные отношения друг с другом.
Также эксперты считают "нездоровой" тягу к многочисленным оргазмам за один половой акт. Специалисты советуют сконцентрироваться на процессе, а не на достижении результата, так как секс – это сотрудничество, а не соревнование. Большинство женщин физически не может реализовать фантазии своего мужчины.
По мнению специалистов, в здоровых отношениях должны соблюдаться границы дозволенного каждого из партнеров. Парам необходимо обсудить сексуальные предпочтения и интересы и не принуждать своего возлюбленного к каким-либо действиям.
Не менее важно отметить, что боль во время полового акта также сигнализирует о "нездоровых" интимных отношениях. При регулярных неприятных ощущениях во время секса эксперты рекомендуют посетить гинеколога. Тем не менее, специалисты признают, что периодически женщины могут испытывать дискомфорт из-за малого количества смазки или чрезмерной интенсивности секса.
В отношениях главное-далеко не секс.Главное,то как вы относитесь друг к другу,страсть,доверие,любовь.А секс это-продукт этих производных.— ��no name�� (@noname_9911) 29 ноября 2016 г.
Еще одной проблемой ненормальных отношений можно выделить чрезмерное увлечение порнофильмами. Эксперты уточняют, что в реальности половой акт не всегда красив, и кино для взрослых может вызвать завышенные ожидания от секса. В этом случае необходимо отказаться от просмотра порно и перейти к чтению эротических романов.
Напомним, ранее специалисты установили взаимосвязь между частотой интимной связи у женщин и их ревнивостью. Как правило, чем чаще они занимаются сексом, тем спокойнее относятся к конкуренции.
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