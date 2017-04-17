Эксперты выявили пять признаков "нездорового" секса. По мнению специалистов, при их обнаружении в интимной жизни стоит задуматься о пересмотре отношений с партнером.

Одним из главных признаков нездоровых интимных отношений эксперты признали чувство вины за отказ удовлетворить потребности своего возлюбленного, передает РИА ФАН. По мнению ученых, необходимо научиться контролировать свои эмоции – следует достойно принимать отказ и в то же время не бояться своего партнера. Добавим, что один из партнеров может манипулировать чувствами другого. В противном случае затруднительно выстроить доверительные отношения друг с другом.

Также эксперты считают "нездоровой" тягу к многочисленным оргазмам за один половой акт. Специалисты советуют сконцентрироваться на процессе, а не на достижении результата, так как секс – это сотрудничество, а не соревнование. Большинство женщин физически не может реализовать фантазии своего мужчины.

По мнению специалистов, в здоровых отношениях должны соблюдаться границы дозволенного каждого из партнеров. Парам необходимо обсудить сексуальные предпочтения и интересы и не принуждать своего возлюбленного к каким-либо действиям.

Не менее важно отметить, что боль во время полового акта также сигнализирует о "нездоровых" интимных отношениях. При регулярных неприятных ощущениях во время секса эксперты рекомендуют посетить гинеколога. Тем не менее, специалисты признают, что периодически женщины могут испытывать дискомфорт из-за малого количества смазки или чрезмерной интенсивности секса.

В отношениях главное-далеко не секс.Главное,то как вы относитесь друг к другу,страсть,доверие,любовь.А секс это-продукт этих производных. — ��no name�� (@noname_9911) 29 ноября 2016 г.

Еще одной проблемой ненормальных отношений можно выделить чрезмерное увлечение порнофильмами. Эксперты уточняют, что в реальности половой акт не всегда красив, и кино для взрослых может вызвать завышенные ожидания от секса. В этом случае необходимо отказаться от просмотра порно и перейти к чтению эротических романов.

Напомним, ранее специалисты установили взаимосвязь между частотой интимной связи у женщин и их ревнивостью. Как правило, чем чаще они занимаются сексом, тем спокойнее относятся к конкуренции.