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Общество

Как Россия выиграла у "Евровидения"

Фото: GLOBAL LOOK press/ZUMA Press
"Холодный расчет" Москвы, упрямство Киева и неуклюжие действия организаторов "Евровидения" привели к крупнейшему политическому скандалу за всю историю конкурса. Европейский вещательный союз повел себя как слон в посудной лавке – в результате Россия оказалась в выигрыше.

Продолжение: Украина обиделась на "Евровидение"
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ЕВС почему-то считал, что скандалов удастся избежать и Россия все же примет участие в конкурсе песни. Шли переговоры с украинской стороной. Однако решение Киева не пускать в страну Юлию Самойлову перечеркнуло все эти надежды. Опубликованное 31 марта письмо генерального директора вещательного союза Ингрид Дельтенре премьер-министру Украины Владимиру Гройсману стало признанием неэффективности усилий ЕВС.

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Юлия Олеговна Самойлова

Юлия Олеговна Самойлова певица

Однако уладить все проблемы можно было заранее, еще до подготовки к нынешнему конкурсу, пишет Deutsche Welle. ЕВС надо было получить от Киева гарантии, что украинские власти дадут возможность выступить на "Евровидении-2017" всем участникам, в противном случае – лишить Украину права на организацию. И потребовать от России соблюдать украинские законы – как условие ее участия в конкурсе.

Как пишет издание, и Киев мог сохранить лицо – дав возможность любому российскому участнику приехать на Украину. Для этого еще на начальном этапе подготовки к конкурсу следовало заявить, что для "Евровидения" – так же, как для крупных международных конференций и спортивных соревнований, – будут сделаны исключения из действующего законодательства.

Доведя ситуацию до абсурда, Европейский вещательный союз сегодня, по сути, шантажирует Украину. Он грозится исключить страну из будущих конкурсов, если Самойлова не сможет приехать в Киев. Авторы подчеркивают, что подобные методы достижения целей – не редкость в политике и дипломатии. Но наиболее действенны они в личной беседе. Гендиректор ЕВС Ингрид Дельтенре могла бы позвонить Владимиру Гройсману, а еще лучше – приехать для встречи с ним в Киев.

Немецкое издание уверено, что предъявлять ультиматумы письменно в эпоху WikiLeaks – непростительная оплошность. На Украине продолжается борьба за власть различных группировок, каждая из которых может быть заинтересована в подобного рода утечках. Министру иностранных дел страны Павлу Климкину не оставалось ничего другого, кроме как отклонить ультиматум.

Москва, по мнению авторов статьи, поступила более тонко и расставила Киеву ловушку. Она выбрала прикованную к инвалидной коляске певицу Юлию Самойлову. Киев в эти силки с удовольствием влез – отказал певице во въезде, сославшись на то, что она выступала в "аннексированном" Крыму. Москва же теперь "потирает руки", выиграв в позиционной борьбе у Европейского вещательного союза и Украины. 

Автор: Игорь Силецкий3 апреля 2017, 12:46
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Юлия Самойлова

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