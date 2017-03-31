Украина отшила Запад с "Евровидением"
Украина не собирается уступать Западу, несмотря на то, что европейцы выдвинули стране ультиматум в связи с недопуском на международный песенный конкурс Юлии Самойловой. Некоторые пригрозили Украине бойкотом, однако государство упрямо решило стоять на своем.
Позицию страны на пресс-конференции после заседания Комиссии НАТО – Украина озвучил глава МИДа страны Павел Климкин. "Ответ очень простой. Уступки невозможны, поскольку закон один для всех", - цитирует министра ТАСС.
Ранее 31 марта глава Европейского вещательного союза (ЕВС) Ингрид Дельтенре заявила, что сложившаяся ситуация "вызывает гнев практически всех входящих в Союз европейских вещательных компаний". На "Евровидении-2017" планируется выступление представителей 43 стран.
Напомним, 22 марта Служба безопасности Украины (СБУ) запретила российской певице Юлии Самойловой въезд в страну на три года. Причиной ее недопуска Украина назвала выступление артистки в Крыму. При этом в Киеве свободно проходят концерты других коллективов, открыто выступавших на полуострове. Финал "Евровидения" пройдет 13 мая.
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