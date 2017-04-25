В Москву идет долгожданное тепло

В столичный регион после продолжительного ненастья приходит долгожданное весеннее тепло. Погода начнет существенно меняться уже 25 апреля.

В этот день вероятность дождей очень мала, поскольку Москва и область находятся в промежуточном гребне антициклона. В столичном регионе будет солнечно и тепло.



Во вторник, 25 апреля, максимальная температура в мегаполисе составит +9...+11 градусов, по области – +7...+12. Ветер – юго-западный, южный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба, сообщает центр погоды "Фобос".

Уже к середине недели весна вступит в свои права. Воздух прогреется до +14...+16 градусов. Местами столбики термометров поднимутся до 18 градусов тепла.

Отмечается, что в Южную Сибирь уже пришло летнее тепло. Так, в Барнауле 22 апреля было +20 градусов, почти столько же – в Новосибирске. В Красноярске в выходные столбики термометров поднимались до +16,5 градуса. А на Алтае на две недели раньше положенного начали цвести рододендроны Ледебура, которые считают символом наступления весны. В то же время из-за резкого потепления в лесах активизировались клещи.

Когда смотришь из окна, кажется, что на улице тепло. А как выйдешь из дома, то сразу хочется забежать обратно. Скорее бы уже... pic.twitter.com/guDhv3o4fW — Твоя Москва (@tvoyamoskva) 19 апреля 2017 г.

Напомним, ранее ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пояснил: в 2017 году весна началась рано, снег сошел на три недели раньше положенного. Однако затем природа решила вернуть "долг", к столице подошел циклон с Северной Атлантики. Сейчас его действие постепенно ослабевает.