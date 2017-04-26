Москвичам пообещали сырой и ветреный день

Синоптики ожидают, что 26 апреля в столичном регионе установится облачная погода с незначительными осадками в виде дождя, пишет газета "Известия". При скорости ветра 7-12 метров в секунду его порывы будут достигать 15 метров в секунду.

Температура останется в пределах климатической нормы. Днем термометры в Москве покажут +15...+17, уверены специалисты "Росгидромета". В ночь на 27 апреля воздух остынет до +6...+8. Остальные погодные условия не изменятся.