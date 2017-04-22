Москвичам пообещали потепление до 20 градусов

В столице ожидается резкое потепление. Столбики термометров подскочут до 20 градусов.

Существенное потепление в столичном регионе ожидается уже на следующей неделе. По данным Гидрометцентра России, к пятнице температура воздуха может подняться до 20 градусов, передает "Интерфакс".

Однако перед этим москвичам и гостям столицы предстоит пережить еще несколько прохладных дней. Так, в воскресенье, 23 апреля, ожидается всего плюс 5-7 градусов, а в понедельник, 24 апреля от 7 до 9 градусов тепла. Но уже во вторник столбики столичных термометров перевалят за отметку 10 градусов.

Так, 25 апреля воздух прогреется до 11 градусов, а в среду, 26 апреля, ожидается резкое потепление до плюс 17. В четверг станет еще теплее до 14-19 градусов. В пятницу температура воздуха в Москве может достичь самых высоких с начала года значений, приблизившись к 20 градусам.

Как ранее пояснял ведущий научный сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в 2017 году весна началась рано, снег сошел на три недели раньше положенного, пишет "МК". Однако затем природа решила вернуть "долг", к столице подошел циклон с Северной Атлантики. Сейчас же его действие постепенно ослабевает.