Лунный календарь садоводов и огородников

Только садоводы-дилетанты могут полагать, что урожай зависит исключительно от их умения, плодородности почвы и погоды. Опытные же дачники и жители села знают, что существует еще огромное количество факторов, влияющих на урожай. И насколько бы это не казалось, на первый взгляд, нелепо, но важнейшим фактором в огородничестве является естественный спутник Земли. Да-да, именно так. Не даром же говорят: "Посеешь по Луне – соберешь вдвойне".

ВЛИЯНИЕ ЛУНЫ НА РАСТЕНИЯ



Большинство из тех, кто занимается садоводством и огородничеством, заметили, что фазы Луны влияют и на рост посадок, и на урожай. Правда, многие, скорее всего, не сильно вдавались в анализ зависимости фаз спутника Земли и происходящего в саду и огороде. А, между тем, взаимосвязь есть и более чем тесная. Более того, существует лунный календарь огородника, в котором в котором подробно расписано, когда что сажать и что вообще делать в определенный день.

О лунном календаре и его пользе можно долго спорить, но как известно, все компоненты в этом Мире связаны и влияют друг на друга. И Луна – одно из двух небесных тел (второе – Солнце), которые оказывают мощнейшее влияние на земные процессы. Наибольшее влияние на Землю оказывают два небесных тела – Солнце и Луна. Как и у людей, которые, бывает, просыпаются не в нужную фазу сна, и все валится из рук, у растений также существуют подобные проблемы. "Разбуженное" не вовремя растение плохо растет, болеет, слабо плодоносит. Избегать подобных проблем поможет знание основ биодинамики, в том числе, отслеживание движения Луны и ее фаз.

Лунный календарь огородника составляется с учетом особенностей ритмов развития определенных видов сельхозкультур, расположения Луны относительно Земли и звезд, прежде всего, знаков Зодиака. Несмотря на то, что зимние месяцы уже остались позади, нелишним будет напомнить, что период с декабря по февраль можно и нужно активно использовать для выращивания растений на подоконнике.



ЛУННЫЕ ФАЗЫ

Новолуние считается самым неудачным временем для работ в саду и огороде. Знающие люди предупреждают: в это время ничего не стоит сажать или пересаживать – велик риск, что растение просто погибнет или будет болезненным. Этот неблагоприятный период довольно краток, всего три дня: день до новолуния, новолуние и день после. Зато потом наступает самое лучшее время для садово-огородных работ.

Растущая Луна. В эту фазу естественный спутник Земли растет сам и тянет вверх жизненную энергию растений. В это время рекомендуют заниматься культурами, у которых плоды зреют над землей. зелень, травы, фрукты, овощи, цветы). Можете сажать, пересаживать, прививать и проводить любые манипуляции на участке.

Вслед за благоприятной фазой наступает вновь время, когда не рекомендуется вмешиваться в жизни садово-огородных посадок – полнолуние. Оно длится тоже три дня, как и новолуние. В этот период вполне можно заняться прополкой, внесение подкормок под растения, обработкой их от вредителей.

Убывающая Луна. Во время этой фазы соки и энергия всего растущего на Земле направляется вниз, к корням. В это время рекомендуется обратить внимание и заняться корнеплодами, луковичными растениями – в общем, всем, чьи плоды находятся под землей.

Так, по словам кандидата сельскохозяйственных наук, астролога Михаила Бородачева, наблюдается прямая зависимость роста растений от фаз Луны. "Семена редиса, салата, укропа и моркови я высевал с интервалом в неделю, в соответствии с четырьмя фазами Луны. И оказалось, что корнеплоды лучше всего высевать на убывающей Луне (тогда быстрее сформируется сочный плод), а листовые и зеленные культуры, дающие вершки, – на растущей, - рассказал он. – Редис, посеянный в первой половине лунного месяца, быстро уходит в стрелку, формируя цветонос в ущерб корнеплоду. А кочанный салат, к примеру, лучше сеять на спаде Луны, чтобы кочанчик лучше завился".

Определить фазы Луны легко без применения какой-то особой техники, а, значит, и сделать правильные выводы относительно работ на земле. Самый простой способ – посмотреть вечером или ночью на это небесное тело и мысленно приставить к ее "рогам" ручку. Что получается? Похоже на "Р" – растущая, зеркальное отображение "Р" – убывающая. При растущей Луне рекомендуется использовать минеральные подкормки, при убывающей – органические.

ЛУНА, ЗНАКИ ЗОДИАКА И ОГОРОД

Интересно, что на развитие растений влияют не только фазы земного спутника, но и то, в каком созвездии Зодиака он находится. Так, за один месяц Луна успевает пройти через все 12 созвездий, и важно успеть провести нужные работы в наиболее подходящий момент. Ведь зодиакальным скоплениям звезд свойственно передавать Луне присущие им качества. И у каждого растения свое предпочтение по знакам Зодиака.

Рак, Телец, Скорпион, Рыбы считаются плодородными знаками. Когда Луна находится в одном из них, надо стараться сеять семена и сажать растения. Тогда рассада и саженцы будут крепче и в последствии дадут более высокий урожай.

Дева, Стрелец, Весы, Козерог относятся к нейтральным. Когда Луна находится под этими знаками можно и сажать, и сеять. Правда, на рекордный урожай рассчитывать не стоит, скорее, он будет средненьким, но и опасаться провального сезона, наверное, тоже не стоит.

Близнецы, Водолей, Лев, Овен – это неплодородные знаки. В то время, когда Луна находится в одном из них, лучше вообще отказаться от сельхозработ. Посадки, пересадки, прививание и другие манипуляции с садово-огородными культурами – не для этого периода. Лучше заняться чем-то другим, например, борьбой с сорняками.

ЧТО САЖАТЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ





Согласно лунному календарю садовода и огородника на 2017 год, в апреле пора переходить к непосредственным работам на земле. Так, пора разутеплить и перелопатить компост. В это время стоит обработать от вредителей смородину, крыжовник, малину. Если надо, то кусты стоит подпереть и подвязать. Когда земля уже подсохла, ее боронуют и неглубоко вскапывают, вносят минеральные удобрения и древесную золу. Уже в конце месяца можно начинать сажать среднеспелые сорта капусты, семена лука. Также в апреле сажают горох, редис, репу, кориандр, салат-латук, спаржу, шпинат. Высаживать помидоры и огурцы пока можно лишь в теплицах и парниках, еще весьма велика опасность заморозков. Если в марте вы не посадили рассаду огурца, не поздно сделать это и в апреле. Кроме того, в начале второго месяца весны высаживаются в теплицы и расставленные на подоконниках ящики семена декоративной тыквы, патиссона, кабачка и других теплолюбивых растений. В конце апреля можно высадить клубни раннего картофеля.



Май – месяц массовой высадки оставшихся семян и рассады. Если погода благоволила, то уже в мае есть вероятность собрать первый урожай редиса и зелени. Тогда же можно высаживать в открытый грунт рассаду капусты, еще раз посеять редис, посадить среднепоздние сорта картофеля. В мае нужно проредить уже взошедшие морковь и свеклу. В середине или конце месяца высаживается рассада сладкого перца и баклажанов. Точные сроки проведения каждой работы вряд ли кто-то сможет назвать, многое зависит от конкретного региона и от погоды. Если же к этому добавить знания лунного календаря, то вполне можно рассчитывать на богатый урожай.

Однако не стоит переоценивать влияние Луны – любое, даже самое благоприятное, расположение небесных тел не сотворит чуда. А значит, уход за посадками и соблюдение правил выращивания садово-огородных культур должны быть во главе угла.