Лунный календарь садоводов и огородников

Нападение на ФСБ Теракт в Париже Скандал вокруг новой Карениной Самые богатые россияне Дом-2

Самое читаемое

Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
Больную Варум откачивали 40 минут
Алла Пугачева снова станет бабушкой
Максакова показала интимное фото с Вороненковым
Басистая Боярская отбила желание смотреть "Каренину"
партнеры
Пятница 21 апреля
Лента новостей
22:06
ВВС Израиля ударили по сирийской армии одновременно с террористами
21:58
Волочкова в "голом" платье довела людей до исступления
21:22
В метро Петербурга проверяют подозрительный предмет
20:57
Доказано влияние на судьбу человечества из космоса
20:48
Снявшуюся в порно Апину назвали старой обезьяной
20:29
В Оренбургской области проверили общежития Минобороны
19:51
Американский истребитель F-18 рухнул в море
19:48
Страшные последствия столкновения Земли с астероидом
19:14
Диетолог объяснил смертельную опасность газировки для мозга
18:47
Ребенка напоили чистящим средством в детском саду
18:39
Обворованной Самбурской больно от пережитого кошмара
18:19
Появилась законная возможность не платить за коммуналку
18:14
Жестокое нападение питбуля на ребенка попало на видео
17:58
5 проверенных методов делать уроки без слез
17:40
Лукашенко меняет образование ради сына
17:34
Госдума 7.0: заметки диванного критика – 6
17:22
В крупном ДТП погибли 20 школьников
17:05
Ранение булочкой поставило медиков в тупик
17:04
Два московских вуза лишились лицензии
16:58
Меньшова закричала из-за Боярской
16:55
Простая программа подготовки фигуры к лету
16:44
В Думу внесены новые поправки об отзыве гражданства
16:40
Дмитрия Шепелева застали с блондинкой
16:40
Звезда "Властелина колец" рассказала о смерти
16:33
Украинцы получили новые доказательства коррупции Порошенко
16:24
Соратником Навального займутся следователи
16:15
Москвичей приобщают к перуанской кухне
16:15
Смертнику Джалилову обнулили гражданство
16:07
На месте теракта в Париже нашли метку "ИГ"
16:01
В Коми извращенец три года насиловал соседских детей
15:53
Страшные фото звезды "Дома-2" сразу после пластики
15:51
Ласковый кенгуренок просится на руки (видео)
15:47
Зарубежные гости Ялтинского форума призвали снять санкции
15:46
Как будет развиваться Севастополь
15:45
Театр "МОДЕРН" планирует обрушить небосвод
15:43
В немецком Вальдсхуте произошла стрельба
15:32
Королева красоты показала разъеденное кислотой лицо
15:18
Зайцы принесли в бюджет Москвы 122 миллиона рублей
15:14
Шойгу раскрыл секреты ядерного сдерживания
15:08
Корчевников получил работу у патриарха Кирилла
15:08
Самые популярные группы "ВКонтакте"
14:57
Деми Мур продешевила на продаже пентхауса
14:50
Варвару Караулову отправили по этапу
14:36
Хабаровский стрелок обманул сотрудников ФСБ перед бойней
14:28
Память научились улучшать электричеством
14:19
Маму Жанны Фриске вызвали на допрос
14:08
Террористы запугали кандидатов в президенты Франции
14:01
Водонаева с одним глазом явилась на шоу мокрых маек
13:58
Кормящая сына из секс-игрушки оказалась дочкой миллионера
13:58
В московском цирке гимнаст сорвался с высоты
13:58
Подольская оставила Преснякова и уехала в Италию
13:53
В Монако показали летающие автомобили
13:50
Где в Москве чаще всего происходят ДТП
13:25
Лукашенко сделал неожиданный выпад в адрес Трампа
13:21
Названа самая сексуальная женщина в мире
13:21
Поющая грудь встала на борьбу с раком (видео)
13:18
Кто получит Букеровскую премию
13:14
Рудковская объяснила дикие цены в школе Плющенко
13:06
Корчевников бросил "Прямой эфир" ради православного канала
13:04
Москвичей предупредили о надвигающемся шторме
12:50
Когда в Москве начнется сезон ремонта дорог
12:42
При атаке на приемную ФСБ погибли три человека
12:36
Беккер недоволен Шараповой в раздевалке
12:35
На юго-западе Москвы при падении в шахту лифта погиб человек
12:29
Певица Надя Ручка ждет ребенка
12:08
Украинцы устроили травлю лидеру группы "Вопли Видоплясова"
12:02
Москвич в пьяной ссоре убил мать
12:02
В Петербурге автоледи проехала по мосту во время развода
11:54
Москва осадила истерящий из-за Крыма Киев
11:53
Выход Александра Малинина возмутил Филиппа Киркорова
11:51
Москвичка сломала позвоночник в бассейне с шариками
11:51
Школьница отлупила учителя за пощечину (видео)
11:43
ООН предупредила о "случайном" апокалипсисе
11:25
В центре Москвы строителя насмерть придавило станком
11:25
Почему Боярская прекрасна в роли Анны Карениной
11:21
"Платон" и ГЛОНАСС помогут победить незаконные свалки
11:17
Астрономы получили сигналы от внеземных цивилизаций
11:15
Пьяные раки доказали пользу одиночества
11:03
Бывший муж Борисовой уволился ради непослушной дочери
10:58
Отец пошел по стопам Дианы Шурыгиной
10:51
Пенсии проиндексируют на 200 миллиардов рублей
10:51
Скончалась одна из пострадавших при взрыве в метро Петербурга
10:39
Дети увлекаются музыкой "на вырост"
10:29
Пострадавшая от врачей Саша Project ходит с бомбой в груди
10:28
Автобус с футболистами "Боруссии" взорвал россиянин
10:14
На юго-западе Москвы найдены тела мужчины и женщины
09:59
Водные процедуры бегемотика умилили Сеть (видео)
09:55
Зачем женатые мужчины ходят к путанам
09:49
Чумаков благодарен за публикацию своих "голых" фото
09:47
Ибрагимович получил жуткую травму (видео)
09:33
Алла Пугачева лишилась волос
09:32
Употребление газировки ухудшает память
09:23
Известный фотограф рассказал о романе с Шурыгиной
09:23
В России резко подорожал бензин
09:17
В парке на востоке Москвы найдено тело женщины
09:09
Главные события Москвы с 21 по 27 апреля
09:00
В России придумали уникальный анальгетик для больных раком
08:56
ЦБ лишил лицензий два московских банка
08:46
Бузову уличили в связи с девушкой Тарасова
08:38
Самые богатые женщины России
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Путин призвал военных запаса на сборы
Отец Жанны Фриске набросился на своего адвоката
Боярская после скандала пришла на премию
Маму Жанны Фриске вызвали на допрос
Почему Боярская прекрасна в роли Анны Карениной
Меньшова закричала из-за Боярской
Общество

Лунный календарь садоводов и огородников

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Только садоводы-дилетанты могут полагать, что урожай зависит исключительно от их умения, плодородности почвы и погоды. Опытные же дачники и жители села знают, что существует еще огромное количество факторов, влияющих на урожай. И насколько бы это не казалось, на первый взгляд, нелепо, но важнейшим фактором в огородничестве является естественный спутник Земли. Да-да, именно так. Не даром же говорят: "Посеешь по Луне – соберешь вдвойне".
прочитано 816 раз

ВЛИЯНИЕ ЛУНЫ НА РАСТЕНИЯ

ПО ТЕМЕ

Жизнь садоводов станет легче

У нерадивых владельцев будут изымать земли

Дачникам разрешат торговать на ярмарках

Большинство из тех, кто занимается садоводством и огородничеством, заметили, что фазы Луны влияют и на рост посадок, и на урожай. Правда, многие, скорее всего, не сильно вдавались в анализ зависимости фаз спутника Земли и происходящего в саду и огороде. А, между тем, взаимосвязь есть и более чем тесная. Более того, существует лунный календарь огородника, в котором в котором подробно расписано, когда что сажать и что вообще делать в определенный день.

О лунном календаре и его пользе можно долго спорить, но как известно, все компоненты в этом Мире связаны и влияют друг на друга. И Луна – одно из двух небесных тел (второе – Солнце), которые оказывают мощнейшее влияние на земные процессы.  Наибольшее влияние на Землю оказывают два небесных тела – Солнце и Луна. Как и у людей, которые, бывает, просыпаются не в нужную фазу сна, и все валится из рук, у растений также существуют подобные проблемы. "Разбуженное" не вовремя растение плохо растет, болеет, слабо плодоносит. Избегать подобных проблем поможет знание основ биодинамики, в том числе, отслеживание движения Луны и ее фаз.

Лунный календарь огородника составляется с учетом особенностей ритмов развития определенных видов сельхозкультур, расположения Луны относительно Земли и звезд, прежде всего, знаков Зодиака. Несмотря на то, что зимние месяцы уже остались позади, нелишним будет напомнить, что период с декабря по февраль можно и нужно активно использовать для выращивания растений на подоконнике.

ЛУННЫЕ ФАЗЫ

Фото: GLOBAL LOOK press/Michael Weber

Новолуние считается самым неудачным временем для работ в саду и огороде. Знающие люди предупреждают: в это время ничего не стоит сажать или пересаживать – велик риск, что растение просто погибнет или будет болезненным. Этот неблагоприятный период довольно краток, всего три дня: день до новолуния, новолуние и день после. Зато потом наступает самое лучшее время для садово-огородных работ.

Растущая Луна. В эту фазу естественный спутник Земли растет сам и тянет вверх жизненную энергию растений. В это время рекомендуют заниматься культурами, у которых плоды зреют над землей. зелень, травы, фрукты, овощи, цветы). Можете сажать, пересаживать, прививать и проводить любые манипуляции на участке.

Вслед за благоприятной фазой наступает вновь время, когда не рекомендуется вмешиваться в жизни садово-огородных посадок – полнолуние. Оно длится тоже три дня, как и новолуние. В этот период вполне можно заняться прополкой, внесение подкормок под растения, обработкой их от вредителей.

Убывающая Луна. Во время этой фазы соки и энергия всего растущего на Земле направляется вниз, к корням. В это время рекомендуется обратить внимание и заняться корнеплодами, луковичными растениями – в общем, всем, чьи плоды находятся под землей.

Так, по словам кандидата сельскохозяйственных наук, астролога Михаила Бородачева, наблюдается прямая зависимость роста растений от фаз Луны. "Семена редиса, салата, укропа и моркови я высевал с интервалом в неделю, в соответствии с четырьмя фазами Луны. И оказалось, что корнеплоды лучше всего высевать на убывающей Луне (тогда быстрее сформируется сочный плод), а листовые и зеленные культуры, дающие вершки, – на растущей, - рассказал он. – Редис, посеянный в первой половине лунного месяца, быстро уходит в стрелку, формируя цветонос в ущерб корнеплоду. А кочанный салат, к примеру, лучше сеять на спаде Луны, чтобы кочанчик лучше завился".

Определить фазы Луны легко без применения какой-то особой техники, а, значит, и сделать правильные выводы относительно работ на земле. Самый простой способ – посмотреть вечером или ночью на это небесное тело и мысленно приставить к ее "рогам" ручку. Что получается? Похоже на "Р" – растущая, зеркальное отображение "Р" – убывающая. При растущей Луне рекомендуется использовать минеральные подкормки, при убывающей – органические.

ЛУНА, ЗНАКИ ЗОДИАКА И ОГОРОД

Фото: GLOBAL LOOK press/Paul Zinken

Интересно, что на развитие растений влияют не только фазы земного спутника, но и то, в каком созвездии Зодиака он находится. Так, за один месяц Луна успевает пройти через все 12 созвездий, и важно успеть провести нужные работы в наиболее подходящий момент. Ведь зодиакальным скоплениям звезд свойственно передавать Луне присущие им качества. И у каждого растения свое предпочтение по знакам Зодиака.

Рак, Телец, Скорпион, Рыбы считаются плодородными знаками. Когда Луна находится в одном из них, надо стараться сеять семена и сажать растения. Тогда рассада и саженцы будут крепче и в последствии дадут более высокий урожай.

Дева, Стрелец, Весы, Козерог относятся к нейтральным. Когда Луна находится под этими знаками можно и сажать, и сеять. Правда, на рекордный урожай рассчитывать не стоит, скорее, он будет средненьким, но и опасаться провального сезона, наверное, тоже не стоит.

Близнецы, Водолей, Лев, Овен – это неплодородные знаки. В то время, когда Луна находится в одном из них, лучше вообще отказаться от сельхозработ. Посадки, пересадки, прививание и другие манипуляции с садово-огородными культурами – не для этого периода. Лучше заняться чем-то другим, например, борьбой с сорняками.

ЧТО САЖАТЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ

Фото: GLOBAL LOOK press/Florian Kopp 

Согласно лунному календарю садовода и огородника на 2017 год, в апреле пора переходить к непосредственным работам на земле. Так, пора разутеплить и перелопатить компост. В это время стоит обработать от вредителей смородину, крыжовник, малину. Если надо, то кусты стоит подпереть и подвязать. Когда земля уже подсохла, ее боронуют и неглубоко вскапывают, вносят минеральные удобрения и древесную золу. Уже в конце месяца можно начинать сажать среднеспелые сорта капусты, семена лука. Также в апреле сажают горох, редис, репу, кориандр, салат-латук, спаржу, шпинат. Высаживать помидоры и огурцы пока можно лишь в теплицах и парниках, еще весьма велика опасность заморозков. Если в марте вы не посадили рассаду огурца, не поздно сделать это и в апреле. Кроме того, в начале второго месяца весны высаживаются в теплицы и расставленные на подоконниках ящики семена декоративной тыквы, патиссона, кабачка и других теплолюбивых растений. В конце апреля можно высадить клубни раннего картофеля.

Май – месяц массовой высадки оставшихся семян и рассады. Если погода благоволила, то уже в мае есть вероятность собрать первый урожай редиса и зелени. Тогда же можно высаживать в открытый грунт рассаду капусты, еще раз посеять редис, посадить среднепоздние сорта картофеля. В мае нужно проредить уже взошедшие морковь и свеклу. В середине или конце месяца высаживается рассада сладкого перца и баклажанов. Точные сроки проведения каждой работы вряд ли кто-то сможет назвать, многое зависит от конкретного региона и от погоды. Если же к этому добавить знания лунного календаря, то вполне можно рассчитывать на богатый урожай.

Фото: GLOBAL LOOK press/Axel Heimken

Однако не стоит переоценивать влияние Луны – любое, даже самое благоприятное, расположение небесных тел не сотворит чуда. А значит, уход за посадками и соблюдение правил выращивания садово-огородных культур должны быть во главе угла.

Автор: Денис Попов21 апреля 2017, 14:07

комментарии

Политика

Украинцы получили новые доказательства коррупции Порошенко
Шойгу раскрыл секреты ядерного сдерживания
Террористы запугали кандидатов в президенты Франции
Лукашенко сделал неожиданный выпад в адрес Трампа

Шоу-бизнес

Волочкова в "голом" платье довела людей до исступления
Снявшуюся в порно Апину назвали старой обезьяной
Толкалиной после нападения потребовалась помощь
Обворованной Самбурской больно от пережитого кошмара

Проишествия

Автобус с футболистами "Боруссии" взорвал россиянин
Подробности нового теракта в центре Парижа
Жестокое нападение питбуля на ребенка попало на видео
В Сирии убит российский военный советник

Lifestyle

Звезда "Властелина колец" рассказала о смерти
Корчевников получил работу у патриарха Кирилла
Кто получит Букеровскую премию
Украинцы устроили травлю лидеру группы "Вопли Видоплясова"
Шоу-бизнес

Бузову уличили в связи с девушкой Тарасова

Новая фотография ведущей "Дома-2" вызвала недоумение у фанатов
Культура

Почему Боярская прекрасна в роли Анны Карениной

Новый многосерийный фильм Карена Шахназарова произвел настоящий фурор
Спорт

Рудковская объяснила дикие цены в школе Плющенко

Она считает, что фигурист никого не обязан обучать бесплатно
Общество

Королева красоты показала разъеденное кислотой лицо

Левый глаз "Мисс Романья-2007" до сих пор забинтован

Гороскоп

Табаков покинет семью ради жизни за границей
Новая любовь Андрея Соколова
Ирина Алферова решилась на изменение внешности
Астрологический прогноз с 17 по 23 апреля

Фоторепортажи

Водонаева с одним глазом явилась на шоу мокрых маек
Названа самая сексуальная женщина в мире
Андреева отличилась странным нарядом
Самые яркие Анны Каренины в кино

Спорт

Рудковская объяснила дикие цены в школе Плющенко
Беккер недоволен Шараповой в раздевалке
Ибрагимович получил жуткую травму (видео)
Футболиста высмеяли за невероятный промах (видео)

Регионы

За хабаровским стрелком тянется кровавый след
Ранение булочкой поставило медиков в тупик
Зарубежные гости Ялтинского форума призвали снять санкции
Как будет развиваться Севастополь
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru