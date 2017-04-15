Чего нельзя делать перед Пасхой

Страстная суббота, последний день строгого поста перед Пасхой, является особенной для христиан. Dni.Ru напоминают, что можно, а что нельзя делать в преддверии светлого праздника.

Согласно традиции, в Великую (Страстную субботу) христиане вспоминают погребение и пребывания во гробе тела Иисуса Христа, а также сошествие сына Господа в ад. Кроме того, этот день принято посвящать приготовлениям к Пасхе.

Христианские конфессии по-разному смотрят на то, как верующий человек должен провести Страстную субботу. Православные традиции гласят, что в этот праздничный день действуют несколько запретов. Dni.Ru напоминают, от чего следует отказаться в преддверии Пасхи.





Не следует разговляться с трех часов ночи субботы и до утра воскресенья;

Стоит отказаться от приготовленной с помощью термической обработки пищи;

Нельзя употреблять спиртные напитки

Запрещено танцевать и петь;

Стоит воздержаться от интимной близости с супругом;

Следует отказаться от рыбалки и охоты;

Запрещено делать дома уборку, гладить и стирать вещи;

Нельзя мыться;

Необходимо отложить работы по саду и огороду;

Запрещается заниматься рукоделием.





Важно отметить, что вышеперечисленные запреты и рекомендации богословы трактуют по-разному. Тем не менее, принято считать, что верующие христиане в Страстную субботу должны вести себя согласно этим правилам.

Напомним, православные христиане в 2017 году отмечают Пасху в ночь на 16 апреля. Этот древнейший и самый важный праздник в христианстве посвящен воскрешению Христа.