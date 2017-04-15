Чего нельзя делать перед Пасхой
Согласно традиции, в Великую (Страстную субботу) христиане вспоминают погребение и пребывания во гробе тела Иисуса Христа, а также сошествие сына Господа в ад. Кроме того, этот день принято посвящать приготовлениям к Пасхе.
Христианские конфессии по-разному смотрят на то, как верующий человек должен провести Страстную субботу. Православные традиции гласят, что в этот праздничный день действуют несколько запретов. Dni.Ru напоминают, от чего следует отказаться в преддверии Пасхи.
Важно отметить, что вышеперечисленные запреты и рекомендации богословы трактуют по-разному. Тем не менее, принято считать, что верующие христиане в Страстную субботу должны вести себя согласно этим правилам.
Напомним, православные христиане в 2017 году отмечают Пасху в ночь на 16 апреля. Этот древнейший и самый важный праздник в христианстве посвящен воскрешению Христа.
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