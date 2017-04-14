Пасхальные обычаи и рецепты звезд

Сегодня православные христиане отмечают Великую пятницу. Это самый скорбный день не только на протяжении продолжающейся Страстной недели, но еще и всего христианского года. Принято верить, что сдоба, приготовленная в Страстную пятницу, не плесневеет и будет обладать целебной силой. Однако выпекание куличей не должно мешать посещению храма. Dni.Ru спросили звезд, как они готовятся встречать Светлое Христово Воскресение.

Лариса Вербицкая, телеведущая:

– Помню бабушку, которая окрестила меня в тайне от родителей, всегда сама ходила на праздничную службу и сама пекла куличи, красила яйца, а я ей помогала украшать стол. Вся семья по-традиции собиралась у бабушки на праздничный пасхальный обед. И у нас было принято делать пасхальные подарки – и детям, и взрослым. Сегодня я куличи сама не пеку, а вот яйца крашу. Причем предпочитаю в качестве красителя использовать натуральные ингредиенты – использую отвар березовых листьев, свекольный, морковный соки и сок шпината.

Публикация от Larisa Verbitskaya (@larisa_verbitskaya) Апр 30 2016 в 9:57 PDT

Марина Девятова, певица:

– Самое главное, что я загадывала на Пасху в прошлом году, произошло 16 февраля года нынешнего – я впервые стала мамой. На Пасху мы всегда собираемся всей большой семьей – сестра, мама, я. И всегда ходим на пасхальную службу. Причем предпочитаем не центральные храмы, а маленькие церквушки. Там особая умиротворяющая атмосфера!

Публикация от Marina Devyatova (@marinadevyatova) Апр 10 2016 в 6:45 PDT

Виктория Талышинская, солистка дуэта "Непара":

– Мы обязательно стараемся соблюдать пост, а на Пасху ходим в церковь, чтобы освятить куличи. В 16 лет в этот день мне посчастливилось получить благословение от патриарха Алексия. Кстати, у нас в семье есть пасхальная история про мою маму. Когда она была совсем маленькая, то умудрилась упасть во время игры так что прикусила язык, очень сильно. Врачи сказали, что еще бы немного и мона могла потерять язык. В течение месяца она практически ничего не ела, могла только через соломинку пить что-то очень жидкое. И тогда во время пасхи ее бабушка – моя прабабушка – испекла крошечный куличик и освятила его. Маленькая мама съела его весь до последней кроши и пошла на поправку.

Публикация от Виктория Талышинская (@vitabel777) Май 1 2016 в 11:01 PDT

Полина Диброва, фотомодель:

– В этом году я выбрала для себя три рецепта куличей. Очень важно привлекать детей к подобным занятиям. Во-первых это просто вкусно. Во-вторых, прекрасные воспоминания для всей семьи. Сашенька (старший сын – Прим.Ред.) украсил свой кулич и завтра отправится с ним в школу, чтобы сделать подарок для учителей. Ну а мама мальчиков – маньяк по украшениям. Две присыпки привезла из Цюриха... Уж очень понравились! А рецепт глазури простой: на 2 белка 50 граммов сахарной пудры.Сначала взбиваем белки до бела, это очень важно! А потом добавляем пудру.

Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova) Апр 13 2017 в 1:58 PDT

Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova) Апр 14 2017 в 2:23 PDT

Артур Решетов, актер, модель:

– В нашей семье всегда доверяли красить яйца детям – мне, моей сестре и брату. Помню, как укладывали их в листья из под лука в капроновые чулки. В канун праздника детей отправляли в церковь освящать куличи и яйца. А утром в день Пасхи мы всей семьей садились за круглый стол за завтраком и играли в игру: каждый брал по пасхальному яйцу и били их об друг друга. У кого не потрескается яйцо, тот и выиграл. Я, бывало, порой обижался, что у меня всегда первым и разбивалось яйцо. От мамы я научился печь куличи. Важно, чтоб они были плотными и тяжелыми, а не воздушными и рыхлыми. Для этого надо дать подольше отстояться тесту. В куличи мы всегда добавляли изюм, цукаты и миндаль – вкус волшебный!. И я до сих пор помню вкус пасхальных блюд из детства.

Публикация от АРТУР РЕШЕТОВ (@reshetov_artur) Апр 13 2017 в 6:48 PDT

Анастасия Волочкова, балерина:

– С Пасхой в моей жизни связаны два события. Самое негативное – это знаменитое разбойное нападение в Лиазнозове. Оно произошло в Вербное воскресенье за неделю до Пасхи. А позитивное – бал в мою честь в Лондоне, который был дан в мою честь именно на Пасху. Мой патрон – звездный адвокатом Энтони Кирман подарил мне настоящее яйцо работы Фаберже, а на ужине собралась вся элита британской столицы. Я познакомилась с принцем Майклом Кентским, модельером Вивьен Вествуд. И это был настоящий взлет моей карьеры!