Как Путин встретит Пасху

Президент России Владимир Путин традиционно встретит Пасху на церковном богослужении. О планах главы государства на Светлое Христово Воскресение рассказал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента не сообщил, где именно Путин будет встречать Пасху, пишет Lenta.ru. Вероятно, это будет Храм Христа Спасителя. Во время главных церковных праздников президент регулярно посещает храмы. На Пасху он обычно остается в Москве, а на Рождество отправляется в один из российских регионов.

Православные верующие отметят в ближайшее воскресенье, 16 апреля главный христианский праздник – Пасху, или Воскресение Христово. Это переходящий праздник, установленный еще в апостольское время, его дата каждый год отдельно вычисляется по лунно-солнечному календарю.

В этот день вспоминается воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества. Во всех православных храмах в пасхальную ночь проходят праздничные богослужения.

Скоро #пасха.

ВЦИОМ сегодня посчитал. Ограничений в еде во время Великого Поста придерживаются 25% россиян. А Пасху празднует большинство. pic.twitter.com/vogMhjpuUw — Пятый канал Новости (@5tv) 14 апреля 2017 г.

К праздничным торжествам делегация Фонда Андрея Первозванного во главе с Владимиром Якуниным по традиции доставит в Москву Благодатный огонь. Он ежегодно возгорается в канун Пасхи в иерусалимском храме Гроба Господня, символизируя нерукотворный свет Воскресения Христова.

Прямую телевизионную трансляцию главного пасхального богослужения из Храма Христа Спасителя будут вести Первый канал и "Россия 1".