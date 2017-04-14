Как Путин встретит Пасху
Пресс-секретарь президента не сообщил, где именно Путин будет встречать Пасху, пишет Lenta.ru. Вероятно, это будет Храм Христа Спасителя. Во время главных церковных праздников президент регулярно посещает храмы. На Пасху он обычно остается в Москве, а на Рождество отправляется в один из российских регионов.
Православные верующие отметят в ближайшее воскресенье, 16 апреля главный христианский праздник – Пасху, или Воскресение Христово. Это переходящий праздник, установленный еще в апостольское время, его дата каждый год отдельно вычисляется по лунно-солнечному календарю.
В этот день вспоминается воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества. Во всех православных храмах в пасхальную ночь проходят праздничные богослужения.
Скоро #пасха.— Пятый канал Новости (@5tv) 14 апреля 2017 г.
ВЦИОМ сегодня посчитал. Ограничений в еде во время Великого Поста придерживаются 25% россиян. А Пасху празднует большинство. pic.twitter.com/vogMhjpuUw
К праздничным торжествам делегация Фонда Андрея Первозванного во главе с Владимиром Якуниным по традиции доставит в Москву Благодатный огонь. Он ежегодно возгорается в канун Пасхи в иерусалимском храме Гроба Господня, символизируя нерукотворный свет Воскресения Христова.
Прямую телевизионную трансляцию главного пасхального богослужения из Храма Христа Спасителя будут вести Первый канал и "Россия 1".
Оперная дива высказалась на своей страничке в Facebook
Популярная ведущая дала откровенное интервью
Работа американской порноиндустрии парализована
Авдотья Смирнова рассказала о тяжело пережитом опыте