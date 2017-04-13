Наука доказала существование Бога

Ученые привели убедительные аргументы в пользу того, что Бог реально существует. Один из исследователей сделал открытие после пребывания в коме.

Знаменитый нейрохирург и атеист Александр Эбен стал верующим, пережив клиническую смерть. Когда родные уже смирились с потерей и были готовые отключить его от аппаратов жизнеобеспечения, он вдруг открыл глаза и ошарашил всех заявлением, что побывал в раю.

Эбен рассказал, что "там было много чего земного, но и много духовных компонентов". "Например, ангельский хор, распевавший песни и гимны, и это все было потрясающе, красиво и придавало силу – все это было свидетельство божественного начала", – цитирует нейрохирурга Ura.ru.

По словам ученого, до этого он скептически относился к рассказам его пациентов о посмертных путешествиях, а поэтому просто игнорировал их.

По семейным фотографиям он вычислил, что в загробный мир его провожала умершая много лет назад сестра, которой он никогда не встречал. Опыт клинической смерти и то, что он "видел" настолько повлияли на ученого, что теперь он пишет книги и проводит лекции о существовании Бога.

В свою очередь, российский физик, сотрудник Курчатовского института Андрей Волков при помощи осциллографа зафиксировал источник Благодатного огня. Для этого он семь часов подряд в Храме Гроба Господня в Иерусалиме вел съемку амплитудно-частотных характеристик на цифровом осциллографе с записью в стандартный компьютер.

"Божественный огонь зажигает незримая сила, как будто нарочно следящая за Христианским календарем. Невидимая молния безошибочно проявляется каждый год на Пасху Христову в иерусалимском Храме Гроба Господня. Приборы зафиксировали три мощных электрических разряда – по числу ипостасей Господних", – отметил ученый. Физик подчеркнул, что в храме никогда не использовали никаких химических трюков.