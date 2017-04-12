"Темное прошлое" Меланьи Трамп оценили в $3 миллиона
Затребованную сумму в 150 миллионов долларов бывшая супермодель, а ныне первая леди США не получит. Тем не менее три миллиона неосторожному таблоиду все же выплатить придется.
Претензии Меланьи Трамп касались опубликованного изданием материала о ее прошлом. Автор статьи утверждал, что в 1990-х модель, носившая тогда фамилию Кнаусс, подрабатывала эскорт-услугами.
Напомним, Меланья подала в суд на британский таблоид сразу после публикации скандальной статьи 20 августа 2016 года. Через десять дней после подачи иска материал был удален с сайта. Издание изъявило готовность опубликовать опровержение и выплатить супруге американского президента денежное возмещение.
Resting rich face #MELANIATRUMP pic.twitter.com/CUKrZCHNTG— Jaina ������ (@JainaLibrarian) 12 апреля 2017 г.
Американские СМИ отмечали, что Меланья стала единственной первой леди в истории США, которая заботится о себе самой, а не об имидже мужа. По мнению аналитиков, это идет только на пользу миссис Трамп.
Отметим, в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что Меланью Трамп отговаривали судиться с журналистами накануне выборов президента – чтобы не отвлекать внимание от супруга. Тем не менее модель решила идти до конца, заслужив одобрение феминисток.
Европейский вещательный союз понесет большие убытки из-за отказа "Первого канала"
Иностранные репортеры выяснили, кто стал избранником актрисы
Чем руководствоваться при покупке главного лакомства к предстоящему празднику
"Мише плохо!" – кричала в больнице шокированная мать актера