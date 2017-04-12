"Темное прошлое" Меланьи Трамп оценили в $3 миллиона

Извинения супруге президента США принес британский таблоид The Daily Mail. Опубликовавшее официальное "покаянное письмо" издание согласилось выплатить Меланье Трамп все назначенные судом штрафы и компенсации.

Затребованную сумму в 150 миллионов долларов бывшая супермодель, а ныне первая леди США не получит. Тем не менее три миллиона неосторожному таблоиду все же выплатить придется.

Претензии Меланьи Трамп касались опубликованного изданием материала о ее прошлом. Автор статьи утверждал, что в 1990-х модель, носившая тогда фамилию Кнаусс, подрабатывала эскорт-услугами.

Напомним, Меланья подала в суд на британский таблоид сразу после публикации скандальной статьи 20 августа 2016 года. Через десять дней после подачи иска материал был удален с сайта. Издание изъявило готовность опубликовать опровержение и выплатить супруге американского президента денежное возмещение.

Американские СМИ отмечали, что Меланья стала единственной первой леди в истории США, которая заботится о себе самой, а не об имидже мужа. По мнению аналитиков, это идет только на пользу миссис Трамп.

Отметим, в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что Меланью Трамп отговаривали судиться с журналистами накануне выборов президента – чтобы не отвлекать внимание от супруга. Тем не менее модель решила идти до конца, заслужив одобрение феминисток.