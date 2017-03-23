Меланья Трамп перестала спать с мужем
По информации источника, приближенного к чете Трамп, первой леди США все сложнее скрывать от окружающих неудовлетворенность семейной жизнью, пишет US Weekly. Инсайдер утверждает, что Меланья никогда не проводит ночь с супругом.
Американский лидер и его жена якобы предпочитают засыпать в разных комнатах. По другим данным, спальня у них одна, а вот кровати – отдельные. "Меланья хочет иметь как можно меньше общего с Дональдом. Она не заинтересована в его президентстве и избегает как-либо в нем участвовать", – цитирует издание свой источник.
Слухи о разладе в отношениях президентской четы возникли сразу после инаугурации Трампа. Журналисты отметили, что первая леди выглядит несчастной, а на фотосессиях держится поодаль и берет мужа за руку исключительно ради хорошего снимка.
Кроме того, Меланья не перебралась в Белый дом, а осталась с сыном в Нью-Йорке. Ее место фактически заняла старшая дочь миллиардера: Иванка живет в Вашингтоне и сопровождает отца во время официальных визитов.
Slightly higher quality gif of "the frown" #freemelania pic.twitter.com/h1ShuGGdZT— 19th Of Brumaire (@delmoi) 23 января 2017 г.
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