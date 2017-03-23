Меланья Трамп перестала спать с мужем

Пресса продолжает муссировать слухи о том, что отношения американского президента Дональда Трампа с женой Меланьей дали трещину. По некоторым данным, супруги не ночуют в одной спальне.

По информации источника, приближенного к чете Трамп, первой леди США все сложнее скрывать от окружающих неудовлетворенность семейной жизнью, пишет US Weekly. Инсайдер утверждает, что Меланья никогда не проводит ночь с супругом.

Американский лидер и его жена якобы предпочитают засыпать в разных комнатах. По другим данным, спальня у них одна, а вот кровати – отдельные. "Меланья хочет иметь как можно меньше общего с Дональдом. Она не заинтересована в его президентстве и избегает как-либо в нем участвовать", – цитирует издание свой источник.

Слухи о разладе в отношениях президентской четы возникли сразу после инаугурации Трампа. Журналисты отметили, что первая леди выглядит несчастной, а на фотосессиях держится поодаль и берет мужа за руку исключительно ради хорошего снимка.

Кроме того, Меланья не перебралась в Белый дом, а осталась с сыном в Нью-Йорке. Ее место фактически заняла старшая дочь миллиардера: Иванка живет в Вашингтоне и сопровождает отца во время официальных визитов.