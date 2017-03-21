Путин пообещал россиянам долгую жизнь

Средняя продолжительность жизни в России к 2025 году может вырасти до 76 лет – этого не исключил президент Владимир Путин. Глава государства призвал улучшать систему здравоохранения и не создавать гражданам проблем в поликлиниках и больницах.

Сегодня в России есть все возможности для того, чтобы к 2025 году увеличить продолжительность жизни в России до 76 лет, а также значительно снизить смертность в трудоспособном возрасте. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Сейчас средняя продолжительность жизни в России составляет 71,4 года. При этом мужчины живут в среднем 65,9 года, а женщины – 76,7 года.

Владимир Путин также призвал продолжать совершенствовать систему здравоохранения. По словам президента, в ней еще много нерешенных проблем.

"Люди справедливо и обоснованно говорят о нехватке врачей, особенно в небольших городах и населенных пунктах. А в регистратурах еще встречается и хамство", – сказал глава государства и напомнил о задаче информатизации медучреждений.

При этом Путин считает, что следует не просто обеспечить поликлиники и больницы интернетом, а добиваться того, чтобы граждане попадали на прием и проходили обследование без нервов и очередей. Особое внимание нужно уделять пожилым людям, которые не всегда могут разобраться в информационных технологиях.

Затронул президент и тему повышения производительности труда в стране. По мнению Путина, необходимо создать на федеральном уровне центр компетенций для повышения производительности труда в стране. Его задачей будет распространение лучшего мирового опыта в сфере повышения производительности и организации труда.

Глава государства также потребовал при закрытии неэффективных рабочих мест открывать такое же количество новых. Это должно стать правилом и для крупных предприятий, и для малого бизнеса.