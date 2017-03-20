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Шоу-бизнес

Дочь Пескова рассказала о "доживающих" родственниках

Дмитрий и Елизавета Песковы. Фото: Dni.Ru
Дочь Дмитрия Пескова Елизавета поделилась своим возмущением относительно положения инвалидов в России. В качестве яркого примера наследница пресс-секретаря рассказала историю из жизни своих родственников.
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Елизавета Пескова высказала свое мнение относительно шумихи, которая возникла вокруг представительницы России на Международном музыкальном конкурсе "Евровидение", певице с ограниченными физическими возможностями Юлии Самойловой. "Юлия Самойлова – приятная девушка, исполняющая трогательную песню. В разгоревшейся дискуссии выявились два основных фронта – тех, кто безоговорочно поддерживает решение, и тех, кто считает это спекуляцией на... Извините, на чем?? В Европе даже в голову никому не придёт воспринимать людей с ограниченными возможностями как-то иначе, чем полноценными членами общества. И уж тем более, что на этом можно получить какие-то дополнительные бонусы на конкурсах", – начала свою речь Пескова в аккаунте социальной сети Instagram.

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По словам Елизаветы, это в России люди с ограниченными физическими возможностями – инвалиды. "Это слово очень точно отражает ситуацию в отношении к ним в стране. Любое развитое государство в первую очередь характеризуется отношением к наименее защищённым слоям населения – не секрет, что в нашей стране жизнь недееспособных людей превращается в ад – отсутствие элементарных пандусов в большинстве общественных мест ставит крест на возможности людей не только чувствовать себя полноценным членом общества, но и элементарно передвигаться. Именно поэтому в нашей стране они – инвалиды. Не физические. У нас они превращены в инвалидов моральных, не имеющих возможности вести полноценную жизнь", – отметила Пескова.

Лиза рассказала о том, что в Европе к людям с физическими особенностями относятся кардинально иначе. "В Европе для этих людей созданы абсолютно все необходимые условия – их можно увидеть в театрах, ресторанах, музеях, концертах, путешествиях, смешанных школах – поэтому здесь их называют "особенными" – им просто нужны особенные дополнительные условия. Вчера, например, по одному из французских каналов вместе с ведущей, рассказывала прогноз погоды 20-летняя девушка с синдромом Дауна", – поведала Елизавета.

В качестве примера того, что происходит в ее родной стране, Пескова привела историю, которая случилась с ее ближайшими родственниками. "Моего дедушку, закончившего 45-летнюю службу в МИД и ушедшего на пенсию, в поликлинике из отдела для послов тут же вместе с бабушкой (59 лет!) перевели в отдел, который официально называется "ДОЖИВАЮЩИЕ"!!!!! Вы вообще вникаете в смысл этого слова? Что? 65 лет?" – с возмущением рассказала Пескова. При этом Лиза отметила, что в Европе у людей того же возраста только начинается "самая благодатная пора", когда они могут позволить себе путешествия по всеми миру.

В России же дела обстоят куда печальнее, считает Лиза. "Поэтому, пенсионеров у нас также можно отнести к разряду моральных инвалидов. Они больше не нужны, из них выкачивают все, что возможно, и тут же отправляют на задворки общества. Доживать", – констатировала Пескова. В заключение девушка снова вернулась к Юлии Самойловой. "Я желаю Юлии успеха на Евровидении, но успеха честного, как полноценному участнику международного конкурса", – завершила свою запись Елизавета Пескова.

Автор: Наталья Аряева20 марта 2017, 09:43

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