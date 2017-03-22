Медведев попросил чиновников общаться по-человечески

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал чиновников формулировать цели приоритетных проектов "человеческим языком". Он потребовал говорить так, чтобы их понимали все граждане.

Председатель правительства России обратился с таким заявлением к чиновникам на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Медведев подчеркнул, что они работают прежде всего для людей.

"Все это нужно сформулировать для восприятия человеческим языком, прошу это учесть", – цитирует премьера РИА Новости. "Когда мы рассуждаем о целях, показателях проекта, нужно делать это на языке, который понятен людям", – заявил Медведев.

Глава кабмина затронул вопрос электронной очереди в поликлиниках. Он рассказал, как доступно объяснять рядовым гражданам смысл подобных изменений. "Электронная запись позволит записаться к врачу быстрее, не стоять в очереди, быстрее пройти, а не сидеть в коридоре, где все кашляют и чихают", – пояснил Медведев. При этом он подчеркнул, что в профессиональной среде необходимо все-таки пользоваться и специальной терминологией.

Отметим, 21 марта президент России Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Говоря о здравоохранении, глава государства потребовал упростить процедуру записи граждан к врачам.

Ранее, в июле 2016 года, российский лидер говорил о том, что результаты работы правительства должны измеряться понятными решениями. В пример Путин привел такую меру, как снижение очередей в поликлиниках.

