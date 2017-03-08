Тиньков подарил женщинам возмутительный конкурс

Владелец банка "Тинькофф" Олег Тиньков объявил о начале конкурса красоты под патронажем кредитной организации. Одновременно с этим он запустил интеллектуальный конкурс для женщин, где соревноваться им предстоит статьями о бодипозитиве или эйджизме.

На своей странице "ВКонтакте" основатель "Тинькофф Банка" Олег Тиньков сообщил о начале конкурса для прекраной половины человечества. При этом о старте соревнования он объявил в Международный женский день. Однако этот шаг вызвал возмущение у некоторых девушек, а также у защитников прекрасных дам.

Все дело в комментарии, которым Тиньков сопроводил ссылку на страницу с условиями акции. "Конкурс для честных давалок", – написал он. Сами условия оказались достаточно простыми. Необходимо выложить в Instagram снимок с хэштегом #tinkoffgirl и проявить некоторую активность в Сети. Жюри выберет 100 девушек, зрительское голосование определит 50 финалисток а единственную победительницу назовет сам Олег Тиньков 4 апреля 2017 года. Победительница получит 300 тысяч рублей и корону с кристаллами Swarovski.

Предвидя неоднозначную реакцию общества на конкурс красоты Олег Тиньков организовал соревнование для девушек, посвятивших себя феминизму. Им предлагается отправить в банк статью на восемь тысяч знаков о бодипозитиве или эйджизме. Лучшее эссе выберет сам Тиньков, а его автор получит вознаграждение в размере 35 тысяч рублей.

Публикация от Tinkoff Bank (@tinkoffbank) Мар 7 2017 в 7:31 PST

За своеобразный юмор Олега Тинькова, объявившего о конкурсе "честных давалок" успели обвинить в грубости, мерзости и других грехах. Особенно комментаторов покоробил тот факт, что для оскорбительной для девушек шутки основатель "Тинькофф Банка" выбрал именно 8 марта. Впрочем, первые заявки на участие в конкурсе уже начали поступать.

Публикация от Дарья Кандаурова (@dariakandauro) Мар 8 2017 в 3:04 PST

Публикация от Alevtina Ion (@alevtina.ion) Мар 8 2017 в 3:23 PST