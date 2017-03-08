Тиньков подарил женщинам возмутительный конкурс
На своей странице "ВКонтакте" основатель "Тинькофф Банка" Олег Тиньков сообщил о начале конкурса для прекраной половины человечества. При этом о старте соревнования он объявил в Международный женский день. Однако этот шаг вызвал возмущение у некоторых девушек, а также у защитников прекрасных дам.
Все дело в комментарии, которым Тиньков сопроводил ссылку на страницу с условиями акции. "Конкурс для честных давалок", – написал он. Сами условия оказались достаточно простыми. Необходимо выложить в Instagram снимок с хэштегом #tinkoffgirl и проявить некоторую активность в Сети. Жюри выберет 100 девушек, зрительское голосование определит 50 финалисток а единственную победительницу назовет сам Олег Тиньков 4 апреля 2017 года. Победительница получит 300 тысяч рублей и корону с кристаллами Swarovski.
Предвидя неоднозначную реакцию общества на конкурс красоты Олег Тиньков организовал соревнование для девушек, посвятивших себя феминизму. Им предлагается отправить в банк статью на восемь тысяч знаков о бодипозитиве или эйджизме. Лучшее эссе выберет сам Тиньков, а его автор получит вознаграждение в размере 35 тысяч рублей.
За своеобразный юмор Олега Тинькова, объявившего о конкурсе "честных давалок" успели обвинить в грубости, мерзости и других грехах. Особенно комментаторов покоробил тот факт, что для оскорбительной для девушек шутки основатель "Тинькофф Банка" выбрал именно 8 марта. Впрочем, первые заявки на участие в конкурсе уже начали поступать.
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