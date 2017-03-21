Медведев назначил нового главу Росмолодежи

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил нового главу Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства страны.
Должность получил начальник департамента по работе с регионами Сибири и Дальнего Востока управделами президента Александр Бугаев, передает Ura.ru. Ранее он уже работал в структуре агентства – он занимал должность замглавы Росмолодежи.
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