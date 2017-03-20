Медведев назначил нового замминистра культуры

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил нового заместителя министра культуры страны. Соответствующий документ был опубликован на сайте правительства государства.
Согласно тексту распоряжения, должность получил Олег Рыжков. Ранее он возглавлял Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры.
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