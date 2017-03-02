Четверть российского шоколада оказалась не шоколадом

Примерно 25% сладкой продукции, продающейся в российских магазинах под видом шоколада, содержит более дешевые эквиваленты какао-масла, чем того требуют стандарты. Такой товар не является шоколадом и должен называться "шоколадным продуктом".

Специалисты Роскачества проверили образцы 37 транснациональных брендов и российских торговых марок молочного шоколада. Исследования проводились по более чем 40 показателям качества и безопасности, говорится в сообщении пресс-службы организации.



Исследования показали, что на полках российских магазинов представлен не только высококачественный натуральный шоколад, но и его более дешевый аналог, содержащий эквиваленты какао-масла, например, пальмоядровое и кокосовое масла, а также кондитерский жир. Заметим, что закон разрешает изготавливать молочный шоколад с использованием эквивалентов и заменителей масла какао, а также допускает замену молочного жира растительным.

При этом добавление заменителей регулируется лишь добровольным ГОСТом. Таким образом, торговля "шоколадным продуктом" не является нарушением в России, а сам товар попадает в категорию "качественных и безопасных".

Тяжелая артилерия!��Зарядись по полной!#сладости#вкусняшки#шоколад#работаю#растипопа Публикация от Olga Fil (@filipp_olga) Мар 2 2017 в 6:09 PST

Так, эквиваленты какао-масла выявлены в четырех образцах: SunMilk, "Победа Вкуса" – пористый, Слад&Ко и "Мишка на Севере". Заменители какао-масла лауринового типа найдены в трех образцах: Fiori, Аlten Burg, "Праздничная открытка".

В то же время для высококачественного молочного шоколада существуют ужесточенные стандарты. Претендент на государственный Знак качества обязательно должен состоять из натурального сырья. В его составе не допускается содержание растительных жиров, заменителей масла какао, красителей, усилителей вкуса и консервантов.

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Этим жестким требованиям соответствовал 21 образец шоколадной продукции, представленной в российских магазинах. Среди них шоколад "Аленка", "Россия щедрая душа", "Русский шоколад", "Яшкино", Dove, Milka, Nestle, Movenpick, KarlFazer, Lindt Excellence Extra Creamy, Merci, Ritter Sport Goldschatz, Schogetten Alpine Milk Chocolate и другие.

Как писали Dni.Ru, ранее специалисты Роскачества провели проверку одного из самых популярных в нашей стране соусов – майонеза. Исследования показали, что у 16 торговых марок в составе присутствуют консерванты, а у 13 было установлено несоответствие фактической жирности продукта заявленной. Полностью соответствуют стандартам лишь шесть образцов: майонезы "Скит", "Ряба", "Слобода", "Букет", Mr. Ricco и "Новосибирский провансаль".