Порошенко срывает захоронение Ленина

В РПЦ не поддерживают идею захоронения тела Ленина. Церковь считает, что данный вопрос утратил свою актуальность, так как на постсоветском пространстве идет процесс декоммунизации.

"Мы можем ставить вопрос о перезахоронении не ранее, чем прекратится кампания по декоммунизации и десоветизации на постсоветском пространстве. И впоследствии, ставя этот вопрос, мы обязаны исходить исключительно из религиозных, а не политических соображений", – заявил первый зампред синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Александр Щипков.

По его словам, захоронение Ленина лишь раззадорит людей, желающих стереть из истории страницы об СССР. "Мы видим, как тема декоммунизации используется нашими ближайшими соседями в целях дерусификации. Можем ли мы лить воду на эту идеологическую мельницу? Разумеется, нет, не можем", – цитирует Щипкова "Интерфакс".

К примеру, сейчас на Украине идет настоящая война с советскими памятниками. С разрешения президента Петра Порошенко активисты сносят бюсты и монументы вождя коммунизма. При этом украинцы явно подзабыли, что Ленин фактически был отцом-основателем Украины и первым в триаде Ленин-Сталин-Хрущев, кто собирал земли Украины в единое целое.

Избавляются украинцы не только от памятников Ленину, под горячую руку рьяных исполнителей закона "О декоммунизации" попадают памятники писателям и ученым, названия городов и улиц. Вымарывается все, что так или иначе связано с советским прошлым, переписываются даже школьные учебники. Однако порывы Порошенко пока не принесли особых успехов в мире. Лидеры других стран на постсоветском пространстве не спешат прощаться с коммунистическим прошлым.