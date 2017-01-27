Украина стирает из памяти День Победы

Украинские власти продолжают борьбу со всем, что хоть как-то напоминает о ненавистном для них советском прошлом. Теперь пришла очередь праздников: институт национальной памяти подготовил законопроект об отмене Дня Победы, 8 марта и 1 мая.

Директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович и его подчиненные хотят лишить своих сограждан трех праздников – Дня Победы, Международного женского дня и Дня труда. "Я думаю, что нам не стоит говорить о таком государственном празднике, как 1 мая. Также постепенно и точно надо переводить акцент с 9 мая на 8 мая. Также я убежден, что не стоит делать государственным и праздничным днем 8 марта", – сказал Вятрович.

Возглавляемый им институт, появившийся во времена президентства Виктора Ющенко, разработал соответствующий закон "О государственных праздниках на Украине". Документ хотят вынести на всенародное обсуждение в ближайшее время, затем его направят в Верховную раду для утверждения.

Директор института национальной памяти, по всей вероятности, вычеркнувший из своей памяти страну, в которой родился, полагает, что украинцы должны отмечать только новые, молодые праздники. К примеру, День независимости и День Конституции, а наследство советского прошлого, по мнению Вятровича, гражданам Незалежной абсолютно не нужно.

Вятрович назвал большой победой отмену празднования 23 февраля на Украине. День Защитника Отечества уже вычеркнут из календаря, вместо него появился День защитника Украины, который отмечается 14 октября. Его утвердили, руководствуясь тем, что в этот день празднуется Покров Пресвятой Богородицы, который был важным днем для запорожских казаков. Но тайный смыл переноса праздника заключается в другом – 14 октября традиционно считается днем основания Украинской повстанческой армии (УПА) – военно-политического подразделения Организации украинских националистов.





День Победы, с которым новые украинские власти начали борьбу еще в прошлом году, теперь называется Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне и пока отмечается 9 мая. Правда, и тут вышла неувязочка – Вторая мировая война закончилась 2 сентября 1945 года. Но это не смущает власти в Киеве. Год назад они утвердили еще один праздник, пока, правда, не сделав его выходным днем – 8 мая на Украине теперь отмечается День памяти и примирения. Утвержден и новый символ праздника – красный мак, а также новые военные медали – с красно-черными полосами (красный и черный – традиционные цвета украинских националистов).

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Власти на всех уровнях активно переименовывают города, села, улицы, сносят памятники советским деятелям, не разбираясь, в какой сфере они работали и творили. Самыми знаковыми в этом отношении стали переименования областных центров: Днепропетровска в Днепр и Кировограда в Кропивницкий.

Московский проспект в Киеве стал проспектом Бандеры, Московская площадь получила название Демеевской. По решению депутатов Киевского горсовета, на карте города не должно остаться ни одного названия, связанного с Москвой. Институт национальной памяти Украины продолжает борьбу с ветряными мельницами, в то время как граждане страны во многих городах выходят на митинги и акции, протестуя против бездумной смены названий.