За что украинцы не любят русских

События последних трех лет на Украине обнажили многовековую проблему отношений русских и украинцев. Два славянских народа с одной историей на двоих, вместе пережившие становление и развитие, сейчас все больше отдаляются друг от друга.

Рассадник ненависти к русским сейчас, безусловно, находится на Западной Украине. Марши националистов во Львове, Закарпатье и на Волыни поражают своей открытой ненавистью к России. Некоторые лозунги, выкрикиваемые еще безусыми радикалами в вышиванках, даже невозможно привести в печати из-за их грубых оценок и нецензурных выражений. "Кто не скачет – тот москаль!" – скандировали даже в Киеве во время событий на Евромайдане трехлетней давности. До чего доскакались – всем известно: и в Европу не берут и с Россией рассорились вдрызг.

Создается впечатление, что и не было у русских и украинцев общей истории и фраза "Киев – мать городов русских" забылась напрочь нынешними украинскими властителями. А ведь именно новая власть в Киеве, пришедшая на волне Майдана, культивирует, пропагандирует и всячески поощряет националистов. И даже не заигрывает с ними, как это обычно бывает во многих странах, а в открытую поддерживает на государственном уровне. Иначе как объяснить тот факт, что недавно начавшаяся блокада железной дороги в Донбассе, организованная радикалами, была поддержана некоторыми депутатами Верховной Рады. Исполнительная власть в ответ на действия националистов только погрозила им пальцем, но разогнать пикеты на железной дороге, связывающей две части одной страны побоялась.

По такому же сценарию украинские власти закрыли путь в страну для десятков тысяч россиян, у которых на Украине живут родственники и друзья. Новое украинское правительство, придя к власти в 2014 году первым делом ввело новые правила въезда для граждан России. Теперь мужчинам от 16 до 60 лет закрыт въезд в Незалежную по причине того, что все они стали подозреваемыми в участии в военных действиях на юго-востоке и терроризме.





Позже "черный список" разросся до гигантских размеров: теперь на Украину не пускают российских артистов, писателей, журналистов, спортсменов, певцов и целые творческие коллективы. Дошло до маразма: родившейся в Киеве Наташе Королевой запретили приехать на похороны бабушки, а Кристина Орбакайте была вынуждена отменить свой гастрольный тур по Украине из-за угроз националистов, пообещавших сорвать концерты. При этом украинские коллективы спокойно приезжают в Россию, выступают в клубах и в концертных залах, и никто не строит им козни.

Примечательно, что украинские власти не пускают в страну и многих своих же соотечественников из Крыма. Иначе как предателями в Киеве их сейчас не называют: дескать, присоединились к России – и живите с ней! Те же, кто ездит из республики на Украину навестить родственников, вынуждены терпеть издевательства и обыски пограничников с той стороны.





Известно, что ненависть загоняет в жесткие рамки тех, кто следует ее слепым ориентирам. К примеру, как иначе объяснить "ленинопад" на Украине, граждане которой подзабыли, что главный коммунист Ленин фактическим был отцом-основателем Украины и первым в триаде Ленин-Сталин-Хрущев, который собирал земли Украины в единое целое.

Избавляются украинцы не только от памятников Ленину, под горячую руку рьяных исполнителей закона "О декоммунизации" попадают памятники писателям и ученым, названия городов и улиц. Вымарывается все, что так или иначе связано с советским прошлым, переписываются даже школьные учебники. Депутаты Рады в порыве русофобии планировали запретить само название страны – "Россия", заменив его на "Московию". Все это не добавляет радости в отношения простых украинцев и россиян.

В России с тревогой следят не только за событиями в Киеве, но и беспокоятся о том, как живут под обстрелами украинской артиллерии в самопровозглашенных республиках на юго-востоке страны. Со времени начала боевых действий там погибли несколько тысяч человек, в том числе, и мирные жители. Сотни тысяч украинцев, не пожелавшие больше жить при режиме, стреляющим в своих граждан, нашли спасение в России.

Великий русский полководец Александр Суворов говорил: "Ненависть затмевает рассудок". К счастью, на Украине есть люди, которые не вознесли на свои знамена ненависть к русским и россиянам. В России же подавляющее большинство граждан не позволили себе опуститься до ответной ненависти к украинцам как к нации. Два славянских народа веками жили вместе и у них, несмотря на старания безумных киевских политиков, сохранились узы, связывающие прошлое и настоящее.