Назван простой и эффективный способ похудеть

Американские ученые заявили о том, что для избавления от лишних килограммов необходимо перестать делать всего одну вещь. По мнению исследователей, главные враги стройной фигуры – это рестораны и кафе.

Ученые из Питтсбургского университета (штат Пенсильвания, США) провели масштабное исследование с участием 150 испытуемых. Участников, которые пытались сидеть на диете, попросили учитывать все те случаи, при которых они отходили от правил питания, и фиксировать их в своем смартфоне с помощью специального приложения.

В результате исследователи пришли к выводу, что для похудения человеку нужно всего лишь перестать питаться вне дома, сообщает Daily Star. Наблюдая за добровольцами, ученые установили, что лишний вес встречается чаще всего среди любителей ресторанов и кафе. По мнению авторов работы, поход в "злачные" заведения в компании друзей увеличивает риск объедания вредной пищей на 60%.

А в случае самостоятельного приготовления еды дома такой риск составляет всего лишь 50%. Как объясняют исследователи, дома люди скорее приготовят что-то полезное. Кроме того, им проще контролировать количество съедаемой вредной пищи, ведь ее можно отложить до следующего дня.

Ранее британские психологи разработали специальное приложение, которое помогает людям придерживаться правильной схемы питания. По мнению авторов изобретения, программа помогает худеющим формировать новые пищевые предпочтения и снижать тягу к вредным лакомствам.