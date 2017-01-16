Найден способ похудения без диет и тренировок

Падение Boeing 747 на жилые дома Гибель экс-солистки "Лицея" Последние дни Обамы Россия ополчилась против Пугачевой Дом-2
Общество

Китаец проснулся в гробу на собственных похоронах

Похороны пожилого мужчины готовили несколько дней
Общество

Минобороны попросило прощения у семей жертв крушения Ту-154

В Москве проходит церемония прощания с жертвами авиакатастрофы

партнеры
Понедельник 16 января
Лента новостей
14:09
"Наливные яблочки" жены Михайлова взорвали Сеть
13:57
Стюардессу EasyJet уволили за съеденный сэндвич
13:56
Порошенко привиделся обнадеживающий сигнал от Трампа
13:53
Супермодель подарила миллион рублей знаменитому бомжу
13:52
Обаму шокировал авторитет Путина в США
13:42
Курникова и Иглесиас показали малыша
13:27
Мнение: Audi Q7, или дорожные внедоразумения
13:17
"Спартак" подписал контракт с Александром Самедовым
13:13
С Доктором Лизой прощались целыми семьями
13:10
Обнажившуюся Глюк`Ozу поймали на обмане
13:07
Британский флот приготовил прием "Адмиралу Кузнецову"
12:59
На месте пожара в Мытищах нашли два тела
12:47
Владимир Вдовиченков: Нам надо расстаться
12:39
Три человека пострадали в ДТП с двумя грузовиками под Москвой
12:36
Станцию московского метро эвакуировали до прибытия саперов
12:28
Мужчине стало плохо у гроба Доктора Лизы
12:25
Самые опасные продукты на российских рынках
12:23
Вор-романтик оставил букет цветов хозяйке квартиры
12:19
Яна Чурикова о своей беременности
12:15
На похудевшем Пореченкове висит одежда
12:15
Жилой дом в Химках затопило нечистотами (видео)
12:12
Медведев внезапно признался в симпатии к "Шерлоку"
12:05
Дубовицкая о перенесенной Задорновым операции
12:00
Михаил Пореченков сильно изменился
11:57
Очевидцы рассказали о взрыве Boeing 747
11:51
Джо Байден прилетел в Киев
11:40
Трусливый Порошенко спрятался от украинцев
11:36
Панайотов сошелся с Лепсом после шоу "Голос"
11:35
Студентов лишили льготных кредитов на образование
11:33
В Калининграде хпосмеялись над стеной Литвы
11:25
Четырех провалившихся под лед на Кубани детей нашли мертвыми
11:20
Полиция заинтересовалась смертью экс-певицы "Лицея"
11:18
Высоцкая рассказала о близости с Кончаловским
11:03
Звезда "Адской кухни" попала в смертельное ДТП вместе с матерью
11:01
Джигурда высказался о драке с Корчевниковым
10:51
Под Челябинском ребенок прострелил глаз младшему брату
10:46
Володин простился с Доктором Лизой
10:46
Алексей Воробьев извинился после измены
10:42
На шикарной свадьбе невесту обругали за грязные волосы
10:33
Сенаторов обеспокоили цены на жилье
10:18
В Москве началось прощание с Доктором Лизой
10:16
Рынска борется с отвращением к жизни в Москве
10:13
Астрологический прогноз с 16 по 22 января 2017 года
09:49
Участник ДТП подрался с водителем скорой помощи
09:43
Мотогонщик восхитил своим поступком на ралли "Дакар"
09:35
Вылетевшая на тротуар машина сбила коляску с младенцем в Москве
09:19
Автор петиции проиграл Пугачевой
09:07
Подробности падения Boeing 747 на жилые дома под Бишкеком
08:59
Пассажирский лайнер аварийно сел в Домодедово
08:50
В подъезде в Москве найдено тело с колотыми ранами
08:43
Ходченкова показала фигуру в купальнике
08:40
Пенсионер погиб под колесами аэроэкспресса в Подмосковье
08:36
Анастасия Стоцкая рассказала о беременности
08:35
В США дипломата из России вербовали лекарствами для Примакова
08:29
Трамп прошелся по толерантной Меркель
00:55
Будущее младших детей Аллы Пугачевой предопределено
17:52
В Петербурге мужчина упал с дивана и разбился насмерть
17:41
Мара Багдасарян вновь устроила гонки по Москве
16:54
Бузова утешила Воробьева после измены
16:16
Россиянам повысят пенсии
15:49
Воробьев со скандалом расстался с невестой
15:15
Под Тамбовом жестоко убита спящая семья
14:49
19-летний стрелок открыл огонь из автомата на Ленинградском шоссе
14:43
Шипулин в Рупольдинге отдал бронзу чеху
14:32
Четырехлетнему сыну Бледанс сделали операцию
14:04
Звезда Мариинки умерла на руках врачей
13:41
Красотки токийского автосалона-2017
13:09
Сын стал свидетелем страшной трагедии с известным режиссером
12:48
Cвадьба с Нетребко поразила роскошью
11:46
Самолет попал в аварию в Домодедово
11:12
Плачущий Байден стал поводом для шуток
10:38
Мистические знаки судьбы Ингрид Бергман
10:29
У Дмитрия Нагиева нашли еще троих детей
21:37
Сергея Карякина признали лучшим квадроциклистом мира
21:34
18-летний юноша упал с 83-го этажа "Москва-Сити" на глазах отца
21:18
Звезда Мариинки внезапно умерла в 37 лет
18:51
Очевидцы о падении мужчины с 83-го этажа "Москва-Сити"
18:27
Лучшие роли Алана Рикмана
17:56
Бондарчук увез Андрееву из России
17:49
Захарова уличила Германию в информационной атаке
17:15
Юноша выпал с 86-го этажа башни "Москва-Сити"
16:44
Объявлены новые цены на водку
16:42
Михалкову поздравили с беременностью
16:09
Список погибших и пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии
16:01
Пухлая балерина показала страсть к танцам
15:47
Американского журналиста заело на слове "Россия"
15:46
Министр Колобков считает незаконным отстранение лыжников
15:20
Любовник разоткровенничался о романе с женой ангарского маньяка
15:00
Тысячи человек просят посадить преградившую дорогу "скорой" автохамку
14:34
На Хворостовского свалились несчастья
14:20
Россия отправляет в Крым ракеты С-400
13:46
Доберман пытался пожевать нос Божены Рынски
13:14
Трамп поставил условие по санкциям против России
13:07
Михаила Ефремова возят в инвалидной коляске
12:28
Ангарский маньяк-милиционер вернулся на место убийства
11:50
Рудковская возмутила своим поступком
11:09
Эмбер Херд получила после развода с Деппом собак и лошадь
22:00
Убийство ветерана спецназа в кафе попало на видео
21:44
22-летняя жена родила 52-летнему Гордону четвертого ребенка
21:35
Команда Трампа готовится к телефонному разговору с Путиным
партнеры

Самое читаемое

Пугачева без макияжа и в джинсах поразила худобой
В Великобритании объявили о смерти Елизаветы II
Корчевников набросился на Джигурду с кулаками
Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
Фото малыша Собчак взорвало Сеть
Общество

Найден способ похудения без диет и тренировок

Фото: GLOBAL LOOK press/Michael Weber
После новогодних праздников многие с грустью констатировали заметную прибавку в весе. Однако британские исследователи нашли новый способ похудения без особых дополнительных усилий.
прочитано 334 раза

Чтобы похудеть, ученый-психолог Наталья Лоуренс из Эксетерского университета в Великобритании предлагает всем желающим воспользоваться новым мобильным приложением. сообщает издание The Telegraph. В этом приложении, разработанном Лоуренс совместно с группой коллег-исследователей,  пользователю доступны изображения разнообразной еды, из которых необходимо выбрать полезные для здоровья продукты.

ПО ТЕМЕ

20 правил быстрого похудения

Диетологи разделили продукты по полезным веществам

Звездные экспресс-диеты перед Новым годом

Психолог утверждает, что при использовании программы в течение десяти минут в день, чтобы калорийность ежесуточного рациона снизилась в среднем на 200 килокалорий. Исследователь напоминает, что работа созданного ею приложения основана на нейробиологии, согласно которой человек предпочитает более жирную и сладкую пищу, поскольку она запускает систему "вознаграждения" в головном мозге, стимулирующую производство дофамина и эндорфинов. Программа, созданная британскими психологами, позволяет формировать у людей иные предпочтения.

Эффективность работы новой программы для похудения исследователи проверили на 83 взрослых добровольцах. В течение недели они четыре раза прибегали к использованию приложения. За это время всем им удалось похудеть. При этом пищевая ценность суточного рациона в среднем была снижена на 220 килокалорий.

Тем временем диетологи напоминают:  при любом весе организм имеет определенную ежесуточную потребность в белках, жирах, углеводах и комплексе различных микроэлементов. Как писали Dni.Ru, основной ошибкой большинства худеющих становится так называемый принцип "из крайности в крайность". Задавшись целью сбросить лишний вес, человек зачастую пропускает приемы пищи, а то и вовсе голодает.

16 января 2017, 14:06
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые горячие фитнес-девушки

567

комментарии

Политика

Британский флот приготовил прием "Адмиралу Кузнецову"
Трусливый Порошенко спрятался от украинцев
Трамп прошелся по толерантной Меркель
В США дипломата из России вербовали лекарствами для Примакова

Шоу-бизнес

Русская модель заняла место Меланьи Трамп
"Наливные яблочки" жены Михайлова взорвали Сеть
Супермодель подарила миллион рублей знаменитому бомжу
Курникова и Иглесиас показали малыша

Проишествия

Под Тамбовом жестоко убита спящая семья
Самолет попал в аварию в Домодедово
18-летний юноша упал с 83-го этажа "Москва-Сити" на глазах отца
Зараженные ВИЧ дети испытывают ужас и страх

Lifestyle

С Доктором Лизой простились по старинной традиции
Медведев внезапно признался в симпатии к "Шерлоку"
Звезда Мариинки умерла на руках врачей
Сын стал свидетелем страшной трагедии с известным режиссером
Шоу-бизнес

Яна Чурикова о своей беременности

Популярная ведущая высказалась о своем округлившемся животе
Шоу-бизнес

Владимир Вдовиченков: Нам надо расстаться

Популярный актер поделился откровенным видео
Шоу-бизнес

Супермодель подарила миллион рублей знаменитому бомжу

Ксения Дели помогла краснодарскому фанату обзавестись жильем
Шоу-бизнес

"Наливные яблочки" жены Михайлова взорвали Сеть

Популярный артист показал супругу в пикантном ракурсе

Гороскоп

Астрологический прогноз с 16 по 22 января 2017 года
У Дмитрия Нагиева нашли еще троих детей
Тайны характера Евгения Плющенко
Ирину Слуцкую предупредили об операции

Фоторепортажи

Красотки токийского автосалона-2017
Пухлая балерина показала страсть к танцам
Михаила Ефремова возят в инвалидной коляске
Лучшие роли Алана Рикмана

Спорт

Российская фигуристка сбежала в Венгрию
Почему на матче в Чехии освистали гимн России
Украинский комментатор цинично пошутил над сборной России
Олимпийская чемпионка Алия Мустафина ждет ребенка

Регионы

Любовник разоткровенничался о романе с женой ангарского маньяка
Россия отправляет в Крым ракеты С-400
В России предлагают отбирать детей за долги ЖКХ
Убийство ветерана спецназа в кафе попало на видео
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru