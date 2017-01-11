20 правил быстрого похудения

На пути к стройности нас подстерегает огромное количество искушений и трудностей. Некоторые проблемы мы создаем себе сами, иногда нам помогают в этом наши друзья и знакомые – не специально, конечно.

Если вы будете выполнять хотя бы часть этих советов от Kleo.ru, похудение станет неизбежным.

СТАВЬТЕ ДОСТИЖИМЫЕ ЦЕЛИ

Начните с посещения врача-диетолога – он поможет определить ваш идеальный вес, расскажет про подходящую диету и посоветует оптимальную нагрузку. Настраивайтесь на изменения в весе, которых твы действительно сможете достичь, отбросьте иллюзии.

ЗАВЕДИТЕ ДНЕВНИК ПРИЕМА ПИЩИ

Благо, сейчас много хороших мобильных приложений для этого. Отмечайте подробно все, что кладете в рот. Это хороший способ отслеживать размер своих обычных порций и честно ответить на вопрос, чем вы питаетесь на самом деле. К тому же, если вы заметили, что ваши успехи на этой неделе не столь значительны, как на прошлой, вы сможете с легкостью определить, что пошло не так.

ПИШИТЕ СПИСОК ПОКУПОК, КОГДА ИДЕТЕ В МАГАЗИН ЗА ЕДОЙ

Хитрые маркетологи делают все, чтобы вы набрали побольше продуктов в корзину. Докажите, что вы способны устоять перед яркими упаковками, пересильте себя и не отходите от спасительного маршрута: посетите овощной отдел, мясной, рыбный, молочный, купите каши, крупы, сухофрукты – и никаких излишеств, особенно с кассы!

ЗАПАСАЙТЕСЬ ЗДОРОВОЙ ПИЩЕЙ ЗАРАНЕЕ

Так вы можете избежать искушения купить какую-нибудь вредность. Вместо тяжелого колбасно-бутербродного перекуса с кофе из кофе-автомата на работе попробуйте, к примеру, сухофруты, орехи – они легко разместятся в ящике вашего стола.

Если в офисе есть холодильник – питайтесь фруктами, йогуртами, предварительно сваренными дома вкрутую яйцами.

РАЗЛОЖИТЕ ПРОДУКТЫ ПРАВИЛЬНО

Когда вы голодны, чаще всего вы съедаете первое, что попадается на глаза. К примеру, печенье, лежащее на виду, вместо фруктов-овощей, задвинутых подальше. Если живете одна или если домашние не против, постарайтесь совсем избавиться от калорийных искушений.

ИЩИТЕ ПОДДЕРЖКУ

Некоторым удается справиться с лишним весом в одиночку, но легче и комфортнее делать это в компании. Вам не обязательно вступать в ряды какой-нибудь местной организации худеющих. Но, вполне возможно, кто-то из ваших знакомых или родственников тоже задумался над своим весом. Полезными также могут стать веб-сайты с бесплатной онлайн-помощью или общение с "подругами по несчастью" на специализированных форумах.

ФИКСИРУЙТЕ ЭТАПЫ СВОЕГО УСПЕХА

Делайте письменные "засечки" на пути к идеальному весу. Запись результатов повышает мотивацию и поддерживает интерес. Подводите итоги в конце каждой недели, записывайте в дневник отчеты не только об ушедших килограммах, но и о своем самочувствии, о том, на чем вы собираетесь сосредоточиться в ближайшем будущем. Описывайте и конкретные рецепты, приблизившие успех.

ИЗМЕНИТЕ ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

Может быть, ваши любимые рецепты нуждаются в небольшой корректировке? К примеру, многие блюда ничуть не потеряют во вкусе, если вместо говяжьего или свиного фарша в них использовать мясо индейки или курицы. Любите сыры? Отдавайте предпочтение нежирным сортам. И вообще, приучайте свое тело к супам, рагу и салатам из перетертых овощей, цветной капусты и цуккини.

НЕ ПЫТАЙтесь ОДНИМ МАХОМ СБРОСИТЬ ЛИШНЕЕ

Это невозможно и только подорвет вашу веру в себя. Напротив, идите к успеху небольшими шажками: к примеру, настройтесь на потерю 3-5 килограммов для начала. Когда результат достигнут – снова прицельтесь избавиться от небольшого веса. Так намного легче и позитивнее.

БУДЬТЕ БОЛЕЕ АКТИВНОЙ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ

Уже тренируетесь? Это здорово и полезно, но если вы еще чуть ускорите жизненный темп – калории сгорят моментально, а на перекусы, вызванные скукой, просто не останется времени.

Рука автоматически потянулась в поисках чипсов? Помойте лучше посуду! Смотрите фильм по телевизору? Хотя бы во время рекламы встаньте, разомнитесь, побродите по комнате, сделайте пару кругов вокруг дивана.

НАУЧИТЕСЬ ОПРЕДЕЛЯТЬ НУЖНЫЙ ОРГАНИЗМУ ОБЪЕМ ПИЩИ

К примеру, стандартная порция фруктов не должна превышать размера теннисного мяча. Порция, состоящая из овощей, наполовину с отварным рисом или макаронами, должна уместиться в колбу большой грушевидной лампы накаливания. Около ста граммов мяса имеют размер колоды карт. Такая же масса сыра по размеру внешне похожа на две большие батарейки.

ПЕЙТЕ ВОДУ КАК МОЖНО ЧАЩЕ И БОЛЬШЕ

Во-первых, она мгновенно притупляет чувство голода, во-вторых, выводит токсины из организма. Оптимальное количество необходимой жидкости в день – около двух литров. При жаркой погоде или при интенсивных тренировках пейте еще больше.

ИНТЕРЕСУЙТЕСЬ РАЗМЕРОМ ПОРЦИИ В РЕСТОРАНЕ

В некоторых пунктах общепита стандартные порции в среднем в два раза больше того, что может съесть за раз обычный человек. Есть два выхода из такой ситуации: разделить такой комплексный обед на двоих или сразу же попросить официанта завернуть половину заказанного "с собой".

ВЕЖЛИВО ОТКАЖИСЬ ОТ ПОДАРКОВ

К примеру, коллега по офису по простоте душевной и от всего сердца преподносит тебе целую горку домашнего печенья, зная, что вы от него без ума. Поблагодарите. Если очень хочется или никак не отвязаться – оставьте себе одну печенюшку. Остальные раздайте.

НАУЧИТЕСЬ ГОВОРИТЬ "ХВАТИТ!"

От момента, когда желудок насытился и подал сигнал мозгу, до получения этого сигнала проходит около 20 минут. Ешьте медленно, подолгу пережевывайте пищу, часто откладывайте вилку в сторону и прислушивайтесь, что говорит ваш организм. Так вы избавитесь от переедания.

ГЛАВНОЕ – ОТНОШЕНИЕ К СИТУАЦИИ

Если все же не сдержались, поддались искушению, и лихорадочно заедаете стресс большим количеством калорийной пищи, параллельно занимаясь самобичеванием и навешивая на себя ярлык неудачницы, просто дайте себе успокоиться. Обжорство сродни алкогольной интоксикации. Да, будет тяжелое похмелье с раскаянием. Но дальше — все в ваших руках: или усугубить и нестись по наклонной, прибавляя по центнеру в неделю, или считать случившееся недоразумением, маленьким проявлением слабости и, "окрепнув в бою", еще увереннее и настойчивее идти к достижению цели с гордо поднятой головой.

"СЖИГАЙТЕ МОСТЫ"

Вернее, свои безразмерные балахоны. От старого гардероба необходимо срочно избавиться после того, как похудеете. Ни шагу назад! Никакого сожаления! Никаких переживаний и перешиваний! Старая одежда "притягивает килограммы" на психологическом уровне. Зарубите себе на носу: наденете это – в полночь превратитесь в тыкву! Отдайте бедным, отнесите в утиль, сожгите на костре!

СОЗДАВАЙТЕ НОВЫЙ ОБРАЗ

Чтобы закрепить происходящие с вами положительные изменения, поэкспериментируйте с макияжем, прической. Ваш размер стал меньше? Подберите одежду, которая выгодно подчеркивает изгибы, талию. Стиль одежды и макияж помогут по-новому взглянуть на себя и настроиться на будущие победы над лишним весом.

НЕ ПРЕКРАЩАЙТЕ РАБОТАТЬ НАД СОБОЙ

Нормализация веса – это не результат, это процесс. Ваша следующая задача еще важнее: не утратить достигнутое. Поэтому если цифры на весах "пошли вверх" – возвращайтесь к своему проверенному другу – ежедневнику, где вы фиксировали все свои "взлеты и падения". Он подскажет, что нужно делать, от чего избавиться, напомнит о важном и даст пищу для размышлений. А вы наполните его "новыми знаниями" и поделитесь своими будущими победами.

ВСЕ СВОЕ НОСИте С СОБОЙ

К примеру, на дружеских посиделках или спонтанных встречах. Не нужно полагаться на вкусы хозяев, лучше прихватить что-нибудь здоровое, обезжиренное и диетическое, собственного приготовления, чтобы можно было перекусить самой и угостить других. То же самое касается похода в кино: вы же не хотите сорваться, и доверху набить живот поп-корном, запив газировкой?

И, наконец, приучайте себя принимать комплименты искренне и с достоинством. Вы это заслужили. Не стоит говорить собеседнику, сколько килограммов вам осталось сбросить до идеала. Иногда лучше остаться загадкой...