Эффективные диеты

Многие задаются вопросом - что нужно есть, чтобы худеть. При этом желательно, чтобы подобное меню было также в целом полезным для организма и, вдобавок ко всему, вкусным. Dni.Ru решили собрать все самые эффективные, интересные, необычные и популярные диеты.