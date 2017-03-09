Разочаровавшиеся в Европе россияне массово возвращаются домой

Российские эмигранты возвращаются из Европы на родину. По словам экспертов, причиной стало усиление антироссийских настроений в странах Евросоюза.

В 2016 году в Россию вернулись почти 150 тысяч эмигрантов, в том числе 30 тысяч – из стран Европы, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные МВД. Виной тому не только экономические проблемы, но и политическая обстановка: в странах ЕС с новой силой вспыхнули антироссийские настроения, не позволяющие вести нормальный образ жизни.

"Ситуация в последнее время стала действительно невыносимой. Уровень русофобии доходил до такой степени, что в Праге ездил автотранспорт с антироссийскими вывесками, а на улице вы могли получить замечание из-за того, что говорили на русском языке", – рассказала Наталья, которая после 19 лет жизни в Чехии была вынуждена вернуться домой.

Пожаловались россияне и на дискриминационную политику в отношении родного языка. Русскоговорящим эмигрантам в Европе трудно устроиться на работу по специальности, поэтому они вынуждены соглашаться на непрестижный и низкооплачиваемый вид деятельности.

"В Германии я понял, что у меня гораздо меньше перспектив по трудоустройству, чем в России. Живя длительное время за границей, я также осознал, что вряд ли когда-нибудь почувствую себя немцем", – признался Ишхан, который вернулся на родину спустя 12 лет.