В 111 странах открыли "охоту" на россиян

Министерство иностранных дел России опубликовало список из 111 стран, поездки в которые являются потенциально опасными. При этом Украина в перечень не попала.

Так, МИД рекомендует воздержаться от путешествий в страны Европы (Австрия, Венгрия, Германия, Франция, Чехия и другие), а также в Египет, Турцию, Индию, Шри-Ланку, Таиланд, Израиль и все те страны, у которых есть договоры о выдаче с США. Как отмечается на официальном сайте ведомства, в список вошли те государства, в которых россиян могут задержать или арестовать по запросам американских правоохранительных органов или спецслужб.

"Настоятельно рекомендуем российским гражданам при планировании поездок за рубеж тщательно взвешивать все риски, особенно если есть основания предполагать наличие претензий к ним со стороны американских правоохранительных органов", – говорится в сообщении МИДа.

В заявлении также отмечается, что Россия неоднократно пыталась наладить отношения с США на основе двустороннего Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам, заключенного в 1999 году. Однако, как подчеркнули в ведомстве, "по-прежнему фиксируются случаи неприемлемой практики "охоты" за россиянами по всему миру".

По информации МИДа, количество случаев такого рода уже превысило три десятка. В качестве свежего примера ведомство приводит инцидент с неправомерным арестом российского программиста Станислава Лисова в Испании.