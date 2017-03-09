Диана Шурыгина сорвала эфир

Скандально известная жительница Ульяновска Диана Шурыгина приехала в студию радио "Комсомольская правда". Однако девушка не смогла принять участие в эфире передачи.

В официальной группе сайта "Комсомольская правда" в социальной сети "ВКонтакте" появилось сообщение: "Диана Шурыгина разрыдалась и покинула студию. Увы, видеотрансляции не будет. Мы не знаем, почему она отказалась от эфира". "Увы, у нас было много вопросов", – позже добавил администратор группы.

Новость вызвала множество эмоциональных комментариев. "Нельзя так с поклонниками ее "таланта" поступать!", "Я общался с ней перед этим, она написала, что ее уже достали одним и тем же вопросом", "Я за Диночку... Верните ее, плиииз", – взмолились пользователи.

Сначала Диана согласилась на участие в передаче, однако незадолго до эфира она стала нервничать и поначалу отказалась ехать в студию. На радио "Комсомольская правда" отправились родители девушки. "Потом я подумала: "Как же они там без меня?" – и все-таки поехала", – рассказала Диана. Однако в конечном итоге девушка все же покинула радиостанцию, так и не дав обещанное интервью.

Напомним, Диана получила известность после участия в передаче "Пусть говорят". Девушка утверждает, что ее изнасиловали. Предполагаемый преступник – 21-летний Сергей Семенов – получил восемь лет колонии строгого режима. Позже наказание заменили на три года колонии общего режима. Недавно в эфир вышел пятый выпуск ток-шоу, посвященного Шурыгиной.