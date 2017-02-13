Россияне получат к празднику четыре выходных дня

В Федеральной службе по труду и занятости напомнили, что следующая рабочая неделя будет необычайно короткой. По случаю Дня защитника Отечества россиян ждут целых четыре выходных дня.

Так, на следующей неделе будет всего три рабочих дня – с 20 февраля по 22 февраля. "При этом, на следующую среду приходится предпраздничный рабочий день, который сокращен на один час", – цитирует "Интерфакс" заместителя руководителя Федеральной службы по труду и занятости Ивана Шкловеца.

Замглавы ведомства также уточнил, что с четверга 23 февраля и по воскресенье 26 февраля россияне будут отдыхать. Шкловец пояснил, что такие мини-каникулы получились из-за переноса выходного дня с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля. Он подчеркнул, что сделано это было "в целях рационального использования рабочего времени".

При этом, в марте россиян ждет всего один выходной день – 8 марта – по случаю празднования Международного женского дня. Праздник придется на среду и поделит рабочую неделю напополам. "Предпраздничный рабочий день, приходящийся на вторник 7 марта, будет короче на один час", – добавил Шкловец.

Отметим, что следующие длинные праздники ждут россиян лишь в мае. Так, в связи с Праздником труда 1 мая у граждан будет три выходных дня – с 29 апреля по 1 мая. А День Победы будет отмечен четырьмя днями отдыха – с 6 по 9 мая. Также три выходных дня нас ждут в первом летнем месяце – с 10 по 12 июня в связи с Днем России.