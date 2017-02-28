Зачем День защитника Отечества хотят перенести на август

День защитника Отечества предложили перенести на август. Соответствующие поправки подготовил депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев. По мнению парламентария, это даст россиянам дополнительный день отдыха в теплое время года.

"Нынешний праздник достался нам в наследство от наркомвоенмора Льва Троцкого и не является русским национальным праздником. Считаю, что следует вернуть воинский праздник летом", – заявил Иван Сухарев.

Депутат напомнил, что до революции 29 августа отмечали День памяти русского воинства. Этот праздник был установлен в 1769 году во время войны России с Турцией и Польшей, пишет газета "Известия". "Было бы хорошо праздновать День защитника Отечества в конце лета, потому что 29 августа раньше как раз во всех храмах совершали поминальные службы", – сказал представитель ЛДПР.

Парламентарий считает, что, отмечая праздник 23 февраля, россияне забывают историю своей страны. "Мы не можем вычеркнуть из истории нашего государства Суворова, Кутузова. Нашей армии не может быть всего 99 лет. Мы за то, чтобы молодежь знала историю и гордилась своими предками", – цитирует Life.ru Сухарева.

Предложение депутата ЛДПР о переносе дня Защитника Отечества с 23 февраля -классическое одно из "окон Овертона".Под флагом псевдопатриотизма — Александр Гришин (@orgstruk) 28 февраля 2017 г.

Депутат предложил на рассмотрение еще одну дату празднования Дня защитника Отечества – 6 мая. В этот день отмечался праздник кавалеров ордена святого Георгия.

День защитника Отечества празднуют 23 февраля в России, Белоруссии, Таджикистане и Киргизии. Он был установлен 27 января 1922 года в честь четвертой годовщины Красной армии. Первоначально именовался как День Красной армии и флота.