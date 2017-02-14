Россияне восстали против Дня святого Валентина

Во многих странах 14 февраля отмечают День святого Валентина: влюбленные дарят друг другу плюшевых зверей, открытки и конфеты в форме сердечек. Однако в России с каждым годом растет число противников этого праздника, уверенных, что это сплошное лицемерие.

О том, что россияне не признают День святого Валентина, красноречиво говорят результаты опроса, проведенного аналитической службой "Рамблера". Подавляющее большинство респондентов (65%) заявили, что не собираются отмечать 14 февраля и вообще не считают его праздником.

Еще 14% опрошенных признались, что хотели бы отметить, но им не с кем это сделать. И лишь 21% соотечественников намерены отпраздновать День всех влюбленных.

Общественное мнение поддержал депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, Валентинов день – исключительно коммерческий праздник, придуманный в угоду торговым центрам. "Я считаю, что праздновать День святого Валентина – все равно что праздновать день скидок, "черную пятницу" и так далее", – цитирует парламентария ФАН.

Протестные настроения ощущаются и в соцсетях. Многие пользователи не считают этот праздник российским.

Боже

Какой нафиг день святого Валентина

Просто 14 февраля

Это не наш праздник

Бесят — комавец' ЗОЖ (@rsp_02) 14 февраля 2017 г.

папа сказал,что это не наш праздник хдд так что сегодня язычники пьют без повода.Хотя почему только сегодня#14февраля#ДеньСвятогоВалентина — Gao✨Myao (@D_Gao_D) 14 февраля 2017 г.

Некоторых и вовсе раздражает происходящее. А кое-кто уверен, что 14 февраля – лишний повод выпить.

Праздную день Святого Валентина не по любви, а потому что праздники люблю ���� — Даниэла (@justmihaaa) 14 февраля 2017 г.

Я ненавижу день святого Валентина

Ненавижу розовый цвет и эти сердечки — Лиджей (@larry__my__life) 14 февраля 2017 г.

на этот день Святого Валентина у меня есть пара. 4 пары. люблю свой универ. — смысл жизни (@sashashadow) 14 февраля 2017 г.

Мне одной абсолютно без разницы на День Святого Валентина?�� Он пройдёт как обычный день, и никто о нем и не вспомнит даже�� — Mariia (@MKolchina) 14 февраля 2017 г.

Одинокие блогеры грустно иронизируют по поводу того, что проведут День всех влюбленных в соцсетях. В крайнем случае – в компании своей кошки.