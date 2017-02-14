Россияне восстали против Дня святого Валентина
О том, что россияне не признают День святого Валентина, красноречиво говорят результаты опроса, проведенного аналитической службой "Рамблера". Подавляющее большинство респондентов (65%) заявили, что не собираются отмечать 14 февраля и вообще не считают его праздником.
Еще 14% опрошенных признались, что хотели бы отметить, но им не с кем это сделать. И лишь 21% соотечественников намерены отпраздновать День всех влюбленных.
Общественное мнение поддержал депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, Валентинов день – исключительно коммерческий праздник, придуманный в угоду торговым центрам. "Я считаю, что праздновать День святого Валентина – все равно что праздновать день скидок, "черную пятницу" и так далее", – цитирует парламентария ФАН.
Протестные настроения ощущаются и в соцсетях. Многие пользователи не считают этот праздник российским.
Боже— комавец' ЗОЖ (@rsp_02) 14 февраля 2017 г.
Какой нафиг день святого Валентина
Просто 14 февраля
Это не наш праздник
Бесят
папа сказал,что это не наш праздник хдд так что сегодня язычники пьют без повода.Хотя почему только сегодня#14февраля#ДеньСвятогоВалентина— Gao✨Myao (@D_Gao_D) 14 февраля 2017 г.
#ДеньСвятогоВалентина pic.twitter.com/5IANpf7Yoi— дым в твоих локонах (@alexandra_serch) 14 февраля 2017 г.
Праздную день Святого Валентина не по любви, а потому что праздники люблю ����— Даниэла (@justmihaaa) 14 февраля 2017 г.
Я ненавижу день святого Валентина— Лиджей (@larry__my__life) 14 февраля 2017 г.
Ненавижу розовый цвет и эти сердечки
на этот день Святого Валентина у меня есть пара. 4 пары. люблю свой универ.— смысл жизни (@sashashadow) 14 февраля 2017 г.
Мне одной абсолютно без разницы на День Святого Валентина?�� Он пройдёт как обычный день, и никто о нем и не вспомнит даже��— Mariia (@MKolchina) 14 февраля 2017 г.
с кем ты проведешь #14февраля?— филасаф|-/ОГЭ (@_little_li) 11 февраля 2017 г.
я: pic.twitter.com/RFCiQNQDpF
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