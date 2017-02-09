Одинокая британка 4 года имитировала отношения в соцсетях
Стремясь произвести впечатление успешной и счастливой девушки, жительница шотландского города Эйдри несколько лет обманывала окружающих в соцсетях. Для этого Джилл решила воспользоваться снимками незнакомого ей мужчины в Facebook.
Девушка скачивала фото из его аккаунта, а затем с помощью фотошопа создавала их совместные романтичные снимки из путешествий и выкладывала на своей странице в соцсети, сообщает Daily Record. Как рассказали друзья Джилл, она заявила, что ее "бойфренда" зовут Грэм Маккей и их отношения настолько серьезны, что они даже подумывают о свадьбе.
Для большей достоверности, девушка даже завела аккаунты на выдуманного жениха и, естественно, сама же их вела. Кроме того, Джилл следила за настоящей страницей Грэма и его невесты Мэриэнн, и посещала те же места, что и они, чтобы создавать более реалистичные снимки.
Однако друзья британки заподозрили неладное, осознав, что за четыре года она ни разу так и не познакомила их со своим парнем. Тогда молодые люди разыскали настоящего Грэма и, к своему ужасу обнаружили, что он никогда не был знаком с Джилл.
Напуганный "бойфренд" британки и его невеста Мэриэнн обратились с заявлением в полицию. На данный момент, следователи разбираются в случившемся.
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