Одинокая британка 4 года имитировала отношения в соцсетях

В эпоху соцсетей вовсе не обязательно быть успешным, богатым или иметь бурную личную жизнь – достаточно просто уметь производить нужное впечатление на окружающих. Например, 31-летняя одинокая британка Джилл Шарп на собственном примере доказала, что можно с успехом имитировать бурную личную жизнь в течение четырех лет.

Стремясь произвести впечатление успешной и счастливой девушки, жительница шотландского города Эйдри несколько лет обманывала окружающих в соцсетях. Для этого Джилл решила воспользоваться снимками незнакомого ей мужчины в Facebook.

Девушка скачивала фото из его аккаунта, а затем с помощью фотошопа создавала их совместные романтичные снимки из путешествий и выкладывала на своей странице в соцсети, сообщает Daily Record. Как рассказали друзья Джилл, она заявила, что ее "бойфренда" зовут Грэм Маккей и их отношения настолько серьезны, что они даже подумывают о свадьбе.

Для большей достоверности, девушка даже завела аккаунты на выдуманного жениха и, естественно, сама же их вела. Кроме того, Джилл следила за настоящей страницей Грэма и его невесты Мэриэнн, и посещала те же места, что и они, чтобы создавать более реалистичные снимки.

Однако друзья британки заподозрили неладное, осознав, что за четыре года она ни разу так и не познакомила их со своим парнем. Тогда молодые люди разыскали настоящего Грэма и, к своему ужасу обнаружили, что он никогда не был знаком с Джилл.

Напуганный "бойфренд" британки и его невеста Мэриэнн обратились с заявлением в полицию. На данный момент, следователи разбираются в случившемся.