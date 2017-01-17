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Мужчина скрывал убийство жены с помощью Facebook
Как выяснили следователи, в ночь на 7 января в пылу ссоры мужчина набросился на свою жену Кристен и задушил, сообщает The Washington Post. После этого мужчина решил скрыть страшное преступление и, чтобы близкие ничего не заподозрили, начал писать от имени женщины посты в Facebook.
"Не могу поверить, что уронила свой телефон в туалет. Я такая идиотка. Пишите мне сюда, пока я все не исправлю", – гласил пост, который Джордж придумал от имени Кристен.
Для того, чтобы вызвать доверие друзей женщины в соцсети, хладнокровный убийца также несколько раз обновил ее снимок профиля и написал еще несколько постов. Кроме того, Джордж активно поддерживал переписку со всеми знакомыми Кристен и отвечал на их комментарии.
И тем не менее, долго мужчине не удалось скрывать преступление. Через несколько дней полицейские пришли в дом Джорджа и обнаружили тело Кристен в спальне. Оно было укрыто одеялом. Сам же убийца в этот момент пытался покончить с собой в гараже.
На данный момент, мужчина задержан. Ему предъявлено обвинение в убийстве второй степени тяжести.
Как отмечает издание, это далеко не первый случай, когда с помощью социальных сетей убийца пытался скрыть злодеяние. Так, в октябре прошлого года интернет-профиль Чарльза Карвера внезапно стал активным, после того как он и его девушка пропали.
Позже труп мужчины был обнаружен в сельской местности в Южной Каролине. Его подруга была найдена живой – девушку злоумышленник похитил и приковал железной цепью.
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