Блогеру Ивангаю стало стыдно за дружбу с Шурыгиной

Популярный блогер Иван Рудской, более известный как Ивангай, извинился за дружбу со скандально известной 17-летней студенткой Дианой Шурыгиной. О своем раскаянии он сообщил на странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Я не прав и никого не поддерживаю. Пока", – написал Иван Рудской. Однако через некоторое время пост был удален.

Менеджер и друг блогера Даниил Комков объяснил причины сближения Ивангая и Дианы Шурыгиной. По его словам, кумиры молодежи из интернета расценивают знакомство с девушкой как забавную шутку. Это помогло им остаться "в тренде", сообщает Life.ru.

"Фотографии с Шурыгиной были восприняты ребятами как очередная попытка пошутить на хайповой (популярной. – Прим. ред.) теме. К сожалению, никто не задумался, во что это может вылиться", – заявил Комков. "Когда для всех ребят стали понятны последствия такой шутки, все резко одумались, осознали свою ошибку и удалили фотографии. Все всегда делают ошибки. Эту ситуацию нужно расценивать как очередной печальный, но полезный опыт", – заключил менеджер Ивангая.

По данным СМИ, после того, как многие пользователи Сети раскритиковали близость блогеров с Дианой Шурыгиной, звезды интернета удалили ее из друзей в социальных сетях. Однако студентка ульяновского колледжа лишь скрыла в списке контактов, например, известную в Сети певицу Наталью Трейю. Среди друзей блогера до сих пор числятся как сама Диана, так и ее мать Наталья.

Напомним, 17-летняя девушка стала известна на всю страну после участия в ток-шоу Андрея Малахова "Пусть говорят". На передаче Диана Шурыгина рассказала об изнасиловании 21-летним Сергеем Семеновым во время вечеринки в загородном доме. По факту надругательства над несовершеннолетней (на момент инцидента Диане было 16 лет. – Прим. ред.) суд приговорил его к восьми годам строгого режима, однако позже срок был сокращен до трех лет и трех месяцев общего режима.