Сколько Диана Шурыгина зарабатывает на своем горе

Вот уже почти месяц не утихает скандальная история 17-летней жительницы Ульяновска Дианы Шурыгиной, за изнасилование которой 21-летний Сергей Семенов получил восемь лет колонии строгого режима, замененных после апелляции на три года колонии общего режима. Внезапно обрушившаяся на девушку скандальная известность теперь дает возможность несовершеннолетней жертве насилия зарабатывать немалые деньги в соцсетях.

31 января несовершеннолетняя Диана Шурыгина вместе с отцом приняла участие в ток-шоу Андрея Малахова "Пусть говорят". Тогда телезрители и пользователи соцсетей не поверили в правдивость показаний юной жертвы насилия.

Против героини скандального телеэфира ополчились многие популярные российские блогеры. Некоторые из них убеждены, что суд вынес неправильное решение, и Сергей Семенов, которого осудили за изнасилование несовершеннолетней Дианы, ни в чем не виноват. Несмотря на смягчение срока наказания, защитники молодого человека выступают за полную отмену приговора.

Между тем история с Семеновым поразительно напоминает другое событие из жизни юной Дианы. Ранее девушка обвинила в изнасиловании своего бывшего бойфренда Влада Трошина. По слухам, тогда парню якобы далось откупиться, заплатив семье Шурыгиных один миллион рублей.

Позже семейство Шурыгиных якобы пыталось провернуть ту же историю и с Семеновым, но просчиталось – родители парня оказались из небогатой семьи. В итоге молодой человек попал за решетку.

Тем временем Диана Шурыгина записала видеообращение к россиянам. Она призналась, что после ток-шоу ее стали узнавать на улице. "Некоторые просто проходят и смотрят, некоторые останавливаются, некоторые задают вопросы. Например, как дела. Я реагирую на это спокойно", – отметила Диана.

В видеообращении девушка рассказала и о самой передаче, наделавшей много шума. По словам Дианы, на ток-шоу у нее был яркий макияж, так как этот образ продумали стилисты Первого канала. А вот на следующие выпуски "Пусть говорят" героиня программы уже сама решала, в чем прийти.

По мнению интернет-пользователей, такая скандальная слава Шурыгиной только на руку. И если поначалу девушка, по ее словам, страдала от массовой травли в Сети, то сейчас она становится все более востребованной и успешной медийной личностью. Про несовершеннолетнюю жертву насилия уже сняли три выпуска ток-шоу "Пусть говорят" и, судя по всему, это еще не конец истории.



Почем минута славы



Несмотря на то, что 17-летняя учащаяся колледжа Диана Шурыгина в настоящее время нигде официально не трудоустроена, а свалившаяся на нее невероятная, пусть и отрицательная популярность, может позволить неплохо зарабатывать в соцсетях. Так, одна лишь страница Шурыгиной в Instagram, по слухам, может приносить порядка 20-25 тысяч рублей.



Добавим сюда денежное вознаграждение за участие в шоу "Пусть говорят". Первоначальный гонорар для обычных людей, впервые ставших героями телевизионных ток-шоу, составляет около десяти тысяч рублей – независимо от количества участников. Кроме того, им оплачивается проезд до Москвы и обратно, а также проживание в столице.

Вероятно, семья Шурыгиных после первого эфира довольствовалась примерно той же суммой. Блогеры полагают, что после того, как выпуск программы с участием Дианы принес высокие рейтинги, гонорары ульяновцев могли резко возрасти. "Лично у меня нет сомнений в меркантильности всех членов семейки, и уж ума на то, чтобы поднять ставки у них явно хватило", – пишет пользователь kikimora.



По слухам, Шурыгины уже получили сотни тысяч рублей за участие в трех выпусках "Пусть говорят". Однако истинные цифры разузнать вряд ли удасться. Теперь они составляют коммерческую тайну – если, конечно, Диана не решит похвастаться в соцсетях своими доходами.

Куй железо, не отходя от кассы

Драматическая история, произошедшая с Шурыгиной, стала источником обогащения для наиболее предприимчивых россиян. Нашлись те, кто спешит заработать на скандальной известности пострадавшей девушки. Стремясь нажиться на горячей теме, блогеры в погоне за подписчиками вовсю используют скандал с изнасилованием для привлечения миллионов просмотров.

В интернете набирает обороты подлинная "дианомания" – на наших глазах за очень короткий срок девушка из жертвы преступления превратилась в желанную героиню блогерских тусовок. В Сети появились сотни фейковых аккаунтов Шурыгиной. Кроме того, настоящие профили Дианы в соцсетях из-за возросшей популярности их обладательницы оказались под угрозой взлома.

Так, по слухам, аккаунт Дианы Шурыгиной в Instagram был украден, и сейчас его новые владельцы пытаются заработать на образе юной жертвы насилия. Напомним, что рекламный пост на странице девушки в соцсети – подлинной или фейковой – обойдется рекламодателю в 20-25 тысяч рублей.

Кроме того, симпатичной жительнице Ульяновска, возможно, светит карьера кинозвезды. Сообщалось, что Шурыгиной предложили сняться в концовке криминальной драмы "Егор Шилов" режиссера Юрия Спиридонова. По словам Дианы, сейчас она обдумывает это предложение.

Еще немного цифр



Между тем видеоролик "Немного ответов на донышке", размещенный в Youtube на канале " В гостях у Дианы Шурыгиной", за два дня после публикации собрал более трех миллионов просмотров. По мнению пользователей Сети, это сулит начинающему, но уже популярному видеоблогеру хорошую прибыль.

По данным открытых источников, компания Google перечисляет партнерам больше 50% доходов от рекламы, размещенной либо перед запуском блогерского видео, либо баннерной. Согласно прайс-листу, самая простая видеореклама на YouTube стоит 335 рублей за одну тысячу показов.

Предположим, на долю блогера приходится 60%. Тогда с тысячи показов он получит 200 рублей. В России звездным здесь считается видеоканал с 20 тысячами подписчиков. Предположим, блогер публикует еженедельно по два ролика, набирая на каждом по 13 тысячи просмотров. В этом случае он заработает около 20 000 рублей.

По мнению экспертов, доход от видеоканала может быть выше, если YouTube продаст еще и баннеры или рекламу, нацеленную на определенную аудиторию. Теоретически, это стоит в два раза дороже. Однако в реальности доход оказывается даже меньше.

Так, по оценкам участников рынка, один миллион просмотров приносит в среднем 70–80 тысяч рублей. Дело в том, что далеко не вся реклама монетизируется – не все площади удается продать. Кроме того, существуют ограничения. Например, реклама не может показываться одному пользователю слишком часто, поэтому нередко ее продают со скидкам, и тогда реальная цена составит не 335, а 150 рублей за тысячу показов.

Публикация от Дианочка Шурыгина (@diana_shurygina_off) Фев 27 2017 в 4:20 PST

Между тем, по слухам, Диана Шурыгина якобы дала письменное разрешение на использование своего образа. Тем не менее сеть ресторанов Burger King убрала из своего сообщества "ВКонтакте" рекламный постер, на котором использовался образ несовершеннолетней жертвы изнасилования из передачи "Пусть говорят". По данным Medialeaks, изображение было доступно вечером 16 февраля.

Сообщалось также, что образ Дианы Шурыгиной использовало в своей рекламе в "ВКонтакте" издание "Лайф". Позже соцсеть заблокировала баннеры с образом девушки.