Калашникова о Шурыгиной: Она еще свое получит

Актриса, телеведущая и модель Анна Калашникова высказала свою точку зрения по поводу популярности 17-летней жительницы Ульяновска Дианы Шурыгиной. Девушка прославилась после того, как на одном из ток-шоу рассказала, что ее изнасиловали. В итоге предполагаемый преступник, 21-летний Сергей Семенов, получил восемь лет колонии строгого режима, замененных после апелляции на три года колонии общего режима.

Телеведущей Анне Калашниковой не понаслышке знакомы проблемы юной Дианы. Она вместе с другими знаменитостями принимала участие во флешмобе #ЯНеБоюсьСказать и рассказывала, как стала жертвой сексуального домогательства. Однако поведение Дианы на ток-шоу вызвало у знаменитости неоднозначную реакцию.

"Я не берусь никого обсуждать и осуждать, потому что только двоим людям известно, что действительно произошло в том доме, – заявила Анна корреспонденту Dni.Ru, – но могу сказать точно, что как бы себя ни вела девушка, ни провоцировала, ни была одета, парню это не дает никакого права совершать насильственные действия. К тому же девушка несовершеннолетняя! Голова должна быть на плечах у обоих! Молодой человек должен был задуматься о последствиях, отправляясь на подобную вечеринку".

Публикация от ANNA KALASHNIKOVA ✨ (@annakalash) Фев 13 2017 в 1:55 PST

Актриса призналась, что не понимает, почему Диану активно поддерживают подростки. "Что касается Дианы, то, как и сказали на ток-шоу, с таким поведением она еще свое получит... Это во-первых. Во-вторых, мне непонятен сейчас культ Шурыгиной – это очень плохой пример для нашей молодежи. Как на подобных вещах можно зарабатывать популярность? Это ненормально!" – недоумевает Калашникова.

Диана Шурыгина приняла участие в трех выпусках программы "Пусть говорят". Не все зрители поверили девушке, которая пыталась выставить себя жертвой насилия. Против нее ополчились популярные российские блогеры. Некоторые из них убеждены, что Сергей Семенов, которого осудили за изнасилование девушки, ни в чем не виноват. Несмотря на смягчение приговора молодому человеку, его защитники выступают за полную отмену наказания.