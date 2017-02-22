Путин завоевывает сердца американцев

Социологический опрос, проведенный среди жителей США, показал, что российско-американские отношения начинают постепенно налаживаться. Так, процент респондентов, одобряющих политику Владимира Путина, достиг наивысшего показателя с 2003 года.

Опрос показал, что 21% американских граждан заявили о положительном отношении к российскому президенту, сообщает исследовательская компания Gallup. Для сравнения: в 2015 году Путина поддерживали лишь 13% опрошенных.

При этом большинство жителей США (72%) по-прежнему негативно воспринимают российского лидера. 28% американцев признались, что хорошо относятся к России в целом, а 70% заявили, что придерживаются противоположного мнения.

Что касается политических взглядов респондентов, то среди сторонников Путина больше всего республиканцев (32%). При этом в 2015 году среди этих граждан президенту России симпатизировали лишь 12%. А демократы, напротив, стали относиться к российскому лидеру хуже, чем два года назад: 10% против 15%.

Как отмечает издание, одной из главных причин потепления в российско-американских отношениях стало избрание республиканца Дональда Трампа. С самого начала своего правления лидер США заявил о намерении наладить сотрудничество с Путиным. По мнению американского президента, дружба с Россией позволит решить многие политические проблемы, такие как борьба с террористами, кризис на Украине и даже растущее влияние Китая на мировую экономику.