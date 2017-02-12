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Политика

Трамп готовит великую сделку с Путиным

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press\Ron Sachs
Президент США Дональд Трамп сразу после вступления в должность избрал курс на улучшение отношений с Россией. Предположительно, Вашингтон готовит великую сделку с Москвой, однако, по всей видимости, этим планам не суждено сбыться.
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Дружба США и России очень выгодна для Дональда Трампа. Такой союз позволил бы Вашингтону решить сразу несколько важных проблем: например, найти выходит из кризиса на Украине, победить "Исламское государство" (запрещенная в России террористическая организация – Прим. ред.), поставить на место Иран и даже составить конкуренцию Китаю в борьбе за мировое господство.

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Тем не менее, международные эксперты сходятся во мнении, что "великая сделка", которую замыслил Трамп, обречена на провал. Проблема заключается в том, что стратегические цели США и России фактически противоположны, считает обозреватель The Economist.

Первое, что помешает Трампу – дружеские отношения Москвы с Дамаском и Тегераном. Слишком мала вероятность того, что Россия бросит восточных союзников на произвол судьбы ради перезагрузки диалога с США.

Кроме того, вряд ли Кремль станет затевать ссору с Пекином. Россия после введения Западом санкций переориентировала свою внешнюю политику на Восток и в ближайшее время вновь не повернется лицом к Европе и США.

Важно отметить, что Вашингтон сам лишает себя шансов на восстановление отношений с Москвой. Например, заключение великой сделки между Трампом и Путиным находится под угрозой из-за расширения НАТО на Восток и размещения системы ПРО у границ России.

Напомним, президент США Дональд Трамп вступил в должность в январе 2017 года. Американский лидер проводит политику, которая во многом направлена на сворачивание инициатив его предшественника, демократа Барака Обамы. То же самое можно сказать и об отношениях с Россией: Трамп неоднократно заявлял, что надеется поладить с Путиным ради совместного разрешения общемировых проблем и конфликтов.

Автор: Евгений Мышко12 февраля 2017, 10:14
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