Российского чемпиона обвинили в избиении бывшей жены
"Посреди холла трека избил зверски. Никто не заступился, свидетелей нет. Вместо лица – месиво, переломы лицевых костей, кровоизлияние в глаз, травма головы. Рядом был сын..." – написала Штромбах в Facebook, пояснив, что бывшая жена Парамонова является ее подругой.
По словам Натальи, спортсмен и раньше проявлял агрессию в отношении Надежды. "Это не первый раз уже. При детях бил – открыв дверь машины, сверху, пристегнутую. Почти без синяков, только перелом основания черепа, сотрясение мозга и порезанные документы", – сообщила она.
По информации Life.ru, пострадавшую доставили в больницу и после оказания медицинской помощи выписали. Издание сообщает, что экс-жена триатлониста обратилась с заявлением в полицию.
Парамонов пока не прокомментировал ситуацию. Примечательно, что он удалил свои аккаунты в Facebook и Instagram.
Роман Парамонов – неоднократный чемпион России по триатлону, призер чемпионатов мира и Европы по велоспорту, победитель этапа Кубка мира и финишер чемпионатов мира серии Ironman и Half Ironman. Спортсмен активно занимается тренерской деятельностью.
Dni.Ru предлагают взглянуть, как сегодня выглядят актеры одного из самых популярных телепроектов
По словам тренера, фигуристка – человек не ее круга
На телеканале "Россия" прокомментировали перемены в программе "Прямой эфир"
15 лет назад после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью скончался Олег Жуков