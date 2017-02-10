Российского чемпиона обвинили в избиении бывшей жены

Наталья Штромбах сообщила в соцсетях, что российский триатлонист Роман Парамонов избил бывшую жену Надежду на велотреке в Крылатском районе Москвы. По ее словам, это не первый случай рукоприкладства.

"Посреди холла трека избил зверски. Никто не заступился, свидетелей нет. Вместо лица – месиво, переломы лицевых костей, кровоизлияние в глаз, травма головы. Рядом был сын..." – написала Штромбах в Facebook, пояснив, что бывшая жена Парамонова является ее подругой.

По словам Натальи, спортсмен и раньше проявлял агрессию в отношении Надежды. "Это не первый раз уже. При детях бил – открыв дверь машины, сверху, пристегнутую. Почти без синяков, только перелом основания черепа, сотрясение мозга и порезанные документы", – сообщила она.

По информации Life.ru, пострадавшую доставили в больницу и после оказания медицинской помощи выписали. Издание сообщает, что экс-жена триатлониста обратилась с заявлением в полицию.

Парамонов пока не прокомментировал ситуацию. Примечательно, что он удалил свои аккаунты в Facebook и Instagram.

Роман Парамонов – неоднократный чемпион России по триатлону, призер чемпионатов мира и Европы по велоспорту, победитель этапа Кубка мира и финишер чемпионатов мира серии Ironman и Half Ironman. Спортсмен активно занимается тренерской деятельностью.