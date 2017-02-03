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Украинец напал на чемпиона мира во время гонки
Спортсмены боролись за позицию в сложных условиях – они проезжали стройплощадку, с которой ветер поднял песок, сообщает СyclingNews. В этот момент Гривко и ударил Киттеля. Немец получил рассечение брови и был вынужден продолжить гонку, истекая кровью. Кроме того, у него сломались очки.
Неадекватное поведение украинца шокировало соперника. "Наверное, Гривко выпил слишком много кофе. Я не знаю, что с ним случилось. Да, ехать против ветра всегда тяжело, но это не дает ему права так поступать", – заявил Киттель.
Велосипедист считает, что Гривко следует дисквалифицировать на полгода. "Это страшное разочарование для турнира, моей команды и спонсоров этой гонки", – добавил немецкий спортсмен.
I won't accept an apology for this. That has nothing to do with cycling. What Grivko did is a shame for our beautiful sport. pic.twitter.com/vvMN5LzQN0— Marcel Kittel (@marcelkittel) 2 февраля 2017 г.
Украинец тоже прокомментировал скандальный инцидент. По словам Гривко, Киттель ударил его в плечо, создав опасную ситуацию на дороге. "Я просто ответил агрессивным жестом на агрессию со стороны другого человека", – пояснил он на своей странице в Facebook.
Добавим, что у Киттеля гораздо больше шансов на победу. Он является двукратным чемпионом мира среди юниоров в индивидуальной гонке на время, а также победителем чемпионата мира в гонках на шоссе в 2016 году.
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