Украинец напал на чемпиона мира во время гонки

Спортсмены боролись за позицию в сложных условиях – они проезжали стройплощадку, с которой ветер поднял песок, сообщает СyclingNews. В этот момент Гривко и ударил Киттеля. Немец получил рассечение брови и был вынужден продолжить гонку, истекая кровью. Кроме того, у него сломались очки.

Неадекватное поведение украинца шокировало соперника. "Наверное, Гривко выпил слишком много кофе. Я не знаю, что с ним случилось. Да, ехать против ветра всегда тяжело, но это не дает ему права так поступать", – заявил Киттель.

Велосипедист считает, что Гривко следует дисквалифицировать на полгода. "Это страшное разочарование для турнира, моей команды и спонсоров этой гонки", – добавил немецкий спортсмен.

I won't accept an apology for this. That has nothing to do with cycling. What Grivko did is a shame for our beautiful sport. pic.twitter.com/vvMN5LzQN0