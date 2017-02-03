Украинец напал на чемпиона мира во время гонки

Инцидент произошел на третьем этапе многодневной гонки велосипедистов "Тур Дубая". Украинец Денис Гривко из команды Astana избил гражданина Германии Марселя Киттеля из Quick-Step Floors.

Спортсмены боролись за позицию в сложных условиях – они проезжали стройплощадку, с которой ветер поднял песок, сообщает СyclingNews. В этот момент Гривко и ударил Киттеля. Немец получил рассечение брови и был вынужден продолжить гонку, истекая кровью. Кроме того, у него сломались очки.

Неадекватное поведение украинца шокировало соперника. "Наверное, Гривко выпил слишком много кофе. Я не знаю, что с ним случилось. Да, ехать против ветра всегда тяжело, но это не дает ему права так поступать", – заявил Киттель.

Велосипедист считает, что Гривко следует дисквалифицировать на полгода. "Это страшное разочарование для турнира, моей команды и спонсоров этой гонки", – добавил немецкий спортсмен.

I won't accept an apology for this. That has nothing to do with cycling. What Grivko did is a shame for our beautiful sport. pic.twitter.com/vvMN5LzQN0 — Marcel Kittel (@marcelkittel) 2 февраля 2017 г.

Украинец тоже прокомментировал скандальный инцидент. По словам Гривко, Киттель ударил его в плечо, создав опасную ситуацию на дороге. "Я просто ответил агрессивным жестом на агрессию со стороны другого человека", – пояснил он на своей странице в Facebook.

Добавим, что у Киттеля гораздо больше шансов на победу. Он является двукратным чемпионом мира среди юниоров в индивидуальной гонке на время, а также победителем чемпионата мира в гонках на шоссе в 2016 году.